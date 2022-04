Tenable est classé numéro 1 par IDC pour sa part de marché dans le domaine de la gestion des vulnérabilités

avril 2022 par Marc Jacob

En outre, les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête IDC intitulée Features and Challenges in SIEM and Device Vulnerability Management Platforms : Variations by Size of Organization, ont déclaré que la principale raison pour laquelle elles ont choisi Tenable était sa technologie de premier plan.

Selon le rapport IDC sur les parts de marché, Tenable est classé numéro un en termes de parts de marché et de revenus pour 2020. IDC attribue le succès de Tenable à la solide stratégie d’acquisition de l’entreprise, à son portefeuille de produits et à son vaste data lake qui alimente et facilite la priorisation basée sur le risque de la plateforme Tenable. Le rapport met également en avant la plateforme Tenable, leader du marché, qui offre une visibilité sur l’ensemble des environnements : cloud, IT traditionnelle, technologies opérationnelles (OT), conteneurs, Active Directory et applications Web. Il indique que l’équipe Tenable Research arme les clients et la communauté dans son ensemble en leur fournissant des renseignements sur les menaces, des éclairages data science et des découvertes de type "zero-day". En outre, le rapport souligne les capacités avancées de visualisation, de priorisation et d’analyse comparative de Tenable Lumin qui permettent aux clients de communiquer efficacement et de réduire leur exposition.

Selon le rapport d’IDC sur les parts de marché, « la gestion des vulnérabilités des dispositifs (DVM) ne concerne plus seulement le nombre de vulnérabilités, mais le risque qu’elles représentent pour une organisation si elles ne sont pas corrigées. Comme de plus en plus d’organisations adoptent un framework zero trust, elles ont besoin d’une visibilité sur les actifs et la manière dont ils sont exposés pour renseigner les algorithmes déterminant les privilèges. » Le rapport poursuit en expliquant que « Tenable s’est concentré sur l’évaluation des vulnérabilités sur autant d’environnements que possible et l’historique de ses acquisitions au cours des deux dernières années le prouve. L’objectif de Tenable est d’intégrer toutes ces sources dans une plateforme convergente, de prédire ce qui est primordial et de prendre des mesures pour traiter le risque via la remédiation et la communication. »

Ce classement en termes de parts de marché fait suite à d’autres distinctions récentes pour l’entreprise, notamment sa nomination en tant que leader dans The Forrester Wave™ : Industrial Control Systems (ICS) Security Solutions in Q4 2021, ainsi que leader de la croissance et de l’innovation par Frost & Sullivan dans le rapport Frost Radar™ : Global Vulnerability Management Market 2021 du cabinet.

En outre, Tenable est le seul fournisseur à avoir été désigné comme le Customer’s Choice 2021 dans le rapport Gartner Peer Insights™Voice of the Customer : Vulnerability Assessment.