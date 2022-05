Avast One et Avast Secure Browser en tête du classement anti-phishing d’AV-Comparatives

avril 2022 par Marc Jacob

Avast One Essentiel conforte sa première place pour le deuxième trimestre successif lors des derniers tests comparatifs de détection des tentatives de hameçonnage (phishing)* effectués tous les trois mois par les équipes de AV-Comparatives, organisme indépendant de test d’antivirus. Avast One Essentiel affiche un taux de détection de 99 %, devançant Kaspersky (96 %), Avira (95 %) et Bitdefender (92 %). L’analyse montre également l’efficacité de détection des pages piégées à des fins de phishing avec certains des navigateurs les plus répandus. Avast Secure Browser, navigateur mettant l’accent sur la protection de la vie privée et doté d’une technologie anti-phishing, s’est également hissé à la première place du podium fort d’un taux de blocage de 97 %, soit 2 % de mieux que lors des précédents tests en janvier. Microsoft Edge et Mozilla Firefox sont deuxième et troisième du classement avec des taux de blocage respectifs de 82 % et 79 %.