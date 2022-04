Cohesity nommé leader du IDC MarketScape 2022 sur l’évaluation des fournisseurs de systèmes de fichiers distribués à grande échelle.

avril 2022 par Marc Jacob

Le IDC MarketScape donne un aperçu de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l’information et des communications) sur un marché donné. Cohesity a été reconnue comme un acteur majeur sur la base de 12 critères de capacité ainsi que 10 critères stratégiques différents.

La force des solutions SmartFiles, Helios et Marketplace reconnues

Dans ce rapport, Éric Burgener, vice-président de la recherche dans le secteur des technologies d’infrastructure IDC, décrit Cohesity SmartFiles comme « un système de stockage par logiciel qui prend en charge une importante flexibilité de déploiement dans les environnements sur site et dans le cloud public ». M. Burgener a également observé que « SmartFiles se démarque par sa flexibilité de déploiement, ses capacités complètes de gestion des données ainsi que la facilité d’utilisation du système de fichiers distribué de “deuxième génération”. » En outre, le rapport souligne que les entreprises peuvent également installer SmartFiles dans les environnements cloud d’Amazon, Microsoft et Google. Sa souplesse de déploiement lui permet également d’être installé sur une machine virtuelle pour des déploiements périphériques à faible coût.

L’évaluation d’IDC se poursuit sur la plateforme de Cohesity, Cohesity Helios, avec une interface de programmation et une marketplace (l’écosystème Cohesity Marketplace). IDC note que la plateforme Cohesity Helios présente une opportunité potentiellement importante de consolider les charges de travail à travers les cas d’utilisation sur la plateforme, améliorant la productivité administrative et réduisant les coûts d’infrastructure.

« Les organisations du monde entier font confiance à Cohesity pour éliminer les silos de données grâce à notre plateforme de gestion des données de nouvelle génération et à sa large gamme de services, comme les services de fichiers et d’objets, la sauvegarde et la récupération, la sécurité des données, la reprise après sinistre, la gouvernance et l’analytique », a déclaré Lynn Lucas, directeur marketing de Cohesity. « Nous sommes ravis de voir que l’IDC MarketScape reconnaît Cohesity comme un acteur majeur et cite la nature complète de notre plateforme de gestion des données de nouvelle génération ainsi que sa polyvalence sur n’importe quel site, qu’il s’agisse de centres de données, de sites périphériques ou d’environnements de cloud public. »

La satisfaction client

« Au sein de Clauger, nous avons rationalisé la gestion des données sur une seule plateforme Cohesity, non seulement pour la sauvegarde et la restauration, mais aussi pour les fichiers, les objets et le cloud, permettant des économies de plus de 25 % » a déclaré Olivier Boute, responsable informatique de Clauger. « Grâce à Cohesity, nous avons gagné en rapidité et en efficacité. Par exemple, nos recherches de fichiers qui prenaient auparavant jusqu’à 30 minutes sont désormais effectuées instantanément. Cohesity a grandement amélioré notre environnement dans sa globalité. »

La cyber défense au cœur la proposition Cohesity

Dans le rapport IDC MarketScape, M. Burgener note que la solution de Cohesity « prend en charge un ensemble très complet de fonctions de sécurité et de détection, de prévention et de récupération dans le cas d’une attaque par ransomwares. » Cohesity Threat Defense est un composant essentiel de l’offre de la société. Cette architecture de sécurité des données à plusieurs étages aide les organisations à atteindre la cyberrésilience, à minimiser les risques liés à l’évolution des menaces de cybersécurité et à permettre une récupération rapide des données lorsqu’une attaque aboutie. Dans la section « Quand envisager Cohesity ? » de l’évaluation, M. Burgener a observé que « lorsque Cohesity SmartFiles l’emporte, c’est souvent parce que l’entreprise a estimé qu’elle offrait toutes les fonctionnalités de gestion des données non structurées requises par les concurrents à un coût moindre et/ou avec des options de déploiement plus souples. » Pour accéder à l’évaluation IDC MarketScape (doc #US49015322, avril 2022), cliquez ici.