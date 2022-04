TEHTRIS lance une solution en ligne pour aider les TPE et PME à se protéger contre les cybermenaces

avril 2022 par Marc Jacob

TEHTRIS annonce le lancement d’une nouvelle offre en ligne dédiée aux TPE & PME. TEHTRIS OPTIMUS est une solution SaaS qui allie au sein d’un agent unique des fonctionnalités EDR (Endpoint Detection & Response) et AV Next Gen (Antivirus Next Generation) pour plus d’accessibilité et de facilité d’usage en cybersécurité.

La 1ère Offre EDR/NGAV Plug & Play accessible en ligne

Les organisations cherchent à se protéger le plus efficacement possible pour faire face à l’augmentation quotidienne des menaces, mais sont confrontées en parallèle à la difficulté d’installation, de déploiement et d’utilisation des solutions du marché. Elles recherchent une solution leur facilitant la tâche, sans pour autant souhaiter faire un compromis sur la sécurité. La difficulté pour les TPE & PME d’accéder à des offres fonctionnelles d’un marché plus orienté vers les grands comptes les rend toujours plus vulnérables aux cyberattaques.

La variété et la complexité croissante des cyberattaques rendent les antivirus obsolètes face aux attaques inconnues. TEHTRIS OPTIMUS a été conçu pour allier le meilleur des deux technologies plébiscitées aujourd’hui sur le marché (l’EDR et le AV Next Gen), tout en étant pensé pour être facilement et rapidement déployé.

Ses capacités de détection et de neutralisation autonomes (actions gérées automatiquement sans aucune action humaine nécessaire) en font une solution de cybersécurité hyper automatisée de confiance, permettant une protection optimale en temps réel contre les cyberattaques connues et inconnues.

TEHTRIS OPTIMUS propose les grandes fonctionnalités développées par TEHTRIS depuis 2012, parmi lesquelles la Cyber Threat Intelligence (CTI), les sandbox, une base antivirale, ou encore l’intelligence artificielle Cyberia (Deep Learning).

Une solution 100% en ligne pour protéger les ordinateurs et serveurs des TPE/PME

Sachant qu’elles représentent 95% du tissu économique français, protéger les TPE/PME est crucial, en particulier dans un contexte où les menaces informatiques ne cessent de s’accroître. Dans les faits, 1 PME sur 5 n’aurait pas d’équipe en charge de la sécurité informatique, les rendant particulièrement vulnérables.

TEHTRIS OPTIMUS s’adapte spécifiquement aux besoins des petites et moyennes structures avec un déploiement simplifié en moins de 5 minutes seulement. Disponible à partir d’un ordinateur et dans la limite de 100 ordinateurs, la solution clé en main offre une expérience utilisateur optimisée tout en garantissant une protection efficace et ultra performante.

Disponible à partir de 19,5€/an par ordinateur ou serveur, le tarif s’adapte aux volumes et à la durée d’engagement souscrite pour proposer des coûts optimisés à une clientèle fortement ciblée dont les budgets sont limités.

Comment souscrire ? L’utilisateur est invité à :

1. Se rendre sur le site internet

2. Cliquer sur le bouton « Acheter en ligne » puis sélectionner le produit TEHTRIS OPTIMUS

3. Indiquer le nombre d’ordinateurs / serveurs à protéger sur son parc Windows

4. Ajouter au panier le produit TEHTRIS OPTIMUS avec la quantité souhaitée

5. Valider la commande et procéder au paiement via Carte Bancaire

6. Télécharger et installer le logiciel à l’aide de la documentation fournie

7. Réceptionner l’email de confirmation contenant les informations de votre commande, le lien de téléchargement et la documentation nécessaire