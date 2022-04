Canonical lance Ubuntu 22.04 LTS

avril 2022 par Marc Jacob

Canonical et l’éditeur d’Ubuntu annonce la disponibilité d’Ubuntu 22.04 LTS. Cette nouvelle version avec un support long apporte des avancées significatives en matière de confidentialité dans le cloud, de kernel en temps réel pour les applications industrielles, et d’Active Directory et de compliance PCI-DSS, HIPAA, FIPS et FedRAMP pour les entreprises. Ubuntu 22.04 LTS met la barre plus haut pour l’open source du cloud au Edge, en passant par l’IoT et les postes de travail. Canonical s’associe également aux leaders de l’industrie pour offrir une sécurité de niveau entreprise, une maintenance et un support à long terme sur toutes les principales architectures, matériels et cloud.

Les principales avancées d’Ubuntu 22.04 LTS se concentrent autour de 7 grands axes que sont la confidentialité et les performances sur le cloud public, les développeurs, les charges de données, les containers, les applications industrielles et télécoms, la conformité ainsi que les performances et la customisation. Voici en détail ce qui a été réalisé :

Confidentialité et performance sur le cloud public

Ubuntu devient ainsi la seule distribution Linux prenant en charge les VM confidentielles d’Azure. Grâce à l’isolation au niveau du matériel, combinée au démarrage mesuré et au chiffrement complet du disque soutenu par TPM dans Ubuntu et Azure Managed HSM, le code et les données du client sont chiffrés en cours d’utilisation, en transit et au repos à l’aide de clés de chiffrement qui sont protégées et peuvent être contrôlées par le client.

En parallèle, Canonical a également optimisé les images Ubuntu 22.04 LTS pour AWS Graviton. Sur AWS, Ubuntu est disponible à partir d’EC2, avec de multiples images incluant la prise en charge des dernières puces Graviton, jusqu’aux conteneurs. Oracle Cloud Infrastructure travaille en étroite collaboration avec Canonical pour activer Ubuntu sur l’ensemble de son matériel.

Accompagner les développeurs partout

Pour les développeurs sur Raspberry Pi, Ubuntu 22.04 LTS marque la première version LTS avec le support d’Ubuntu Desktop sur le Raspberry Pi 4. Cette version certifiée d’Ubuntu Desktop inclut ainsi la prise en charge du Raspberry Pi 4 de 2 Go, ce qui permet aux développeurs du monde entier d’accéder à l’environnement de bureau de développement le plus abordable. Par ailleurs, Ubuntu WSL offre une intégration profonde avec les environnements de développement natifs de Windows comme Visual Studio Code et Docker Desktop à travers un système de fichiers partagé. Les utilisateurs mélangent les commandes Windows et Linux pour créer des flux de travail efficaces pour la science des données, le développement web et la gestion des systèmes informatiques. Les utilisateurs d’Ubuntu WSL peuvent passer directement à la version 22.04 LTS.

Une base solide pour les data platforms

SQL Server on Ubuntu Pro LTS for Azure offre une évolutivité et des performances exceptionnelles. Cette version permet aux charges de travail SQL Server critiques pour l’entreprise d’accéder à une sécurité open source complète sur Azure. SQL Server on Ubuntu Pro est soutenu par Microsoft et Canonical et bénéficie d’une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour l’ensemble de la solution.

Avec Ubuntu 22.04 LTS, les pilotes logiciels de GPU virtuel NVIDIA (vGPU) sont disponibles. Les data scientist peuvent installer nativement le logiciel NVIDIA vGPU 14.0 et bénéficier de ressources GPU très performantes sur plusieurs machines virtuelles en même temps. Cela permet aux scientifiques des données de paralléliser et d’isoler les charges de travail avancées d’IA/ML, tout en garantissant que les ressources matérielles sous-jacentes sont utilisées efficacement.

Pour répondre aux exigences des charges de travail d’IA/ML, de HPC et de science des données, les développeurs et les entreprises s’appuient sur l’informatique accélérée par NVIDIA, Ubuntu étant supporté par les systèmes NVIDIA DGX ainsi que par les systèmes certifiés par NVIDIA qui utilisent la suite logicielle NVIDIA AI Enterprise.

Canonical offre une maintenance de sécurité de niveau entreprise et un support 24/7 pour une gamme de systèmes de bases de données open source SQL et no-SQL, notamment MySQL, PostgreSQL et Redis. Avec Charmed Apache Kafka, Canonical présente une solution complète, hautement automatisée et entièrement prise en charge pour le traitement des données en continu à l’échelle. Les solutions Charmed automatisent le déploiement et l’exploitation de systèmes complexes à forte intensité logicielle. Les ingénieurs utilisant des solutions cloud-native telles que Kubernetes bénéficieront de nouvelles images de conteneurs Docker pour les solutions de traitement de données open source les plus populaires.

Des images Docker LTS

L’image de base Ubuntu 22.04 LTS est disponible sur Docker Hub, ainsi qu’un portefeuille maintenu par Canonical d’images de conteneurs d’applications LTS stables et sécurisées. Les images Docker LTS existantes sur Ubuntu recevront de nouveaux titres supportés à long terme basés sur la version 22.04, notamment MySQL, PostgreSQL et NGINX. Le portefeuille d’applications open-source s’élargit encore, en se concentrant sur l’observabilité et le Big Data, avec de nouvelles images de conteneurs Grafana Loki, Apache Kafka et Apache Cassandra.

Un kernel en temps réel pour l’industrie et les telcos

Canonical a le plaisir d’annoncer que le kernel en temps réel d’Ubuntu 22.04 LTS, désormais disponible en version bêta. Conçu pour répondre aux besoins de transformation des réseaux des opérateurs télécoms pour la 5G, Ubuntu 22.04 LTS avec le kernel temps réel offre des performances élevées, une latence ultra-faible et une sécurité renforcée pour les infrastructures critiques. Avec le patchset PREEMPT_RT intégré pour les architectures x86 et Arm64, le noyau temps réel d’Ubuntu permet des cas d’utilisation dépendant de la latence extrême et fournit des temps de réponse déterministes aux événements de service.

Plus de compliance

Pour soutenir les opérations de gestion de la sécurité, les informations CVE et les informations relatives aux vulnérabilités des versions Ubuntu LTS de Canonical sont désormais publiées sous forme de flux OVAL et intégrées dans les outils d’analyse et d’audit standard du secteur. Par ailleurs, l’Active Directory est maintenant entièrement pris en charge dans l’installateur Ubuntu avec Advanced Group Policy Object, et permet des autorisations d’utilisateur plus raffinées et un contrôle de l’exécution des scripts depuis Active Directory.

Ubuntu 22.04 LTS ajoute Rust pour une programmation système sécurisée au niveau de la mémoire. La nouvelle version passe également à OpenSSL v3, avec de nouveaux algorithmes de chiffrement pour une sécurité accrue. Ubuntu Desktop 22.04 LTS bénéficie d’améliorations significatives en termes de convivialité, de batterie et de performances avec GNOME 42, qui propose des profils GNOME et des transitions d’espace de travail rationalisées, ainsi que des optimisations significatives permettant de doubler le taux d’images du bureau avec les pilotes graphiques Intel et Raspberry Pi.

Ubuntu 22.04 LTS est disponible dès aujourd’hui sur Ubuntu Downloads et sur les principaux clouds publics.