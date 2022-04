Dstny, le spécialiste français de l’hébergement et de la gestion du patrimoine numérique des entreprises, lance son offre Backup-as-a-Service

avril 2022 par Patrick LEBRETON

Grâce à cette nouvelle offre de sauvegarde externalisée, Dstny se positionne comme tiers de confiance certifié NF EN ISO/IEC 27001 : 2017 et HDS, et gestionnaire du patrimoine numérique de ses clients.

Quelques mois après avoir rejoint le groupe Destiny, l’éditeur européen de communications sécurisées dans le Cloud pour entreprises, IPLine, devenu Dstny le 24 février, annonce une nouvelle offre Backup-as-a-Service (BaaS) adossée à la solution Veeam Cloud Connect. Le catalogue d’offres de Dstny s’articule désormais autour du réseau, de l’hébergement de données, de la sécurisation des systèmes d’information, des solutions de communications unifiées et du stockage sécurisé. Dans un marché où les besoins des entreprises explosent, Dstny se positionne ainsi comme gestionnaire du patrimoine numérique des entreprises, avec une solution de sauvegarde souveraine et conforme à la réglementation sur les données personnelles.

Dans un environnement caractérisé par l’incertitude et l’exploitation extensive des données, de cybermenaces et d’exigences de conformité, l’offre bénéficie de l’expertise de Dstny pour répondre à ces nouveaux enjeux. Pour accompagner ses clients quotidiennement, Dstny s’appuie sur sa double certification, NF EN ISO/IEC 27001:2017 et Hébergement de Données de Santé (HDS), obtenue sur l’ensemble des activités.

Une offre Baas hébergée en France

« L’obtention de ces certifications sur l’ensemble de nos activités vient renforcer notre engagement pour faire de Dstny le gestionnaire de patrimoine numérique de ses clients. Grâce à ces certifications, Dstny est à même de proposer le niveau de sécurité et de qualité nécessaires pour protéger les données critiques de ses clients, leur permettant de garantir leur conformité avec la réglementation européenne et française », affirme Cédric Dubois, directeur commercial chez Dstny.

Pour garantir la conformité de ses clients, Dstny s’appuie en outre sur six centres de données en région Auvergne Rhône-Alpes et en Île-de-France. Son dispositif industriel lui permet de proposer aux entreprises une qualité de service de premier plan, des infrastructures performantes et de confiance, ainsi qu’un accompagnement de proximité. C’est un véritable gage de confiance dans un environnement réglementaire exigeant, où les régulateurs européens se montrent pointilleux concernant le transfert de données vers l’étranger.

Des stratégies de sauvegarde adaptées aux besoins

L’offre BaaS de Dstny répond à la fois aux impératifs de confidentialité et de conformité des données, et aux besoins de protéger ses actifs numériques dans un environnement Cloud sécurisé et souverain. La solution, externalisée et gérée, propose des fonctions de protection contre les rançongiciels, notamment grâce à l’immuabilité des environnements de stockage, qui interdit toute modification des sauvegardes.

Grâce à ses fonctions, cette offre limite les pertes de données en cas d’attaque de type ransomware et garantit que vous disposez toujours d’une sauvegarde propre pour vos restaurations. Elle associe au sein d’une seule et même solution la sauvegarde de vos données dans un environnement externalisé et sécurisé.

Cette offre est rapidement déployable avec la mise à disposition d’un espace de stockage pour externaliser les données en moins d’une heure pour les clients Veeam.

De plus, Dstny peut également accompagner ses clients dans une phase d’audit afin de définir de manière conjointe le besoin et mettre en place un plan de sauvegarde adapté au contexte et aux enjeux métier.