Seagate Lyve Cloud s’étend à de nouvelles régions

mai 2022 par Marc Jacob

Seagate Technology Holdings plc annonce son plan d’expansion géographique et des offres de Seagate® Lyve™ Cloud, notamment le service de stockage Lyve Cloud Archive et Lyve Cloud Marketplace. Cette expansion renforce l’engagement de la société à résoudre les défis actuels de complexité des données et à servir les écosystèmes de données de masse avec le service de stockage objet conçu pour la liberté multicloud.

Le plan d’expansion comprend de nouvelles régions Seagate Lyve Cloud à Oklahoma City, Washington DC et Dallas aux États-Unis, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en Inde et au Japon. Ces nouvelles régions viendront compléter la présence actuelle de Lyve Cloud aux États-Unis et à Singapour, pour un total de 10 régions avec 16 zones de disponibilité.

L’entreprise déploie également Lyve Cloud Marketplace, un guichet unique pour les solutions des partenaires validés de Seagate Lyve Cloud. Lyve Cloud Marketplace permettra aux clients d’acheter des solutions sur mesure auprès des partenaires de Seagate Lyve Cloud et de bénéficier d’un processus d’approvisionnement et de facturation intégré à partir d’une plate-forme unique. En outre, Seagate lance Lyve Cloud Archive, un service de stockage cloud unique et indépendant qui offre un coût total de possession (TCO) révolutionnaire, sans hiérarchisation complexe de la gestion des données ni frais cachés. Seagate Lyve Cloud Archive offre des avantages en termes de coût total de possession avec les caractéristiques sans compromis du service de stockage objet Lyve Cloud, le produit phare de Seagate, pour assurer la sécurité, la mobilité et la durabilité des données. Le stockage cloud à des fins d’archivage uniquement est idéal pour les dépôts d’images et de vidéos à grande échelle, les ensembles de données secondaires, les copies de sauvegarde et toutes les données qui ne font pas partie d’un flux de travail analytique ou transactionnel. Dans le cadre de cette expansion, Seagate s’efforce également d’obtenir la certification de conformité à la loi HIPAA (Health Information Portability Accountability Act) aux États-Unis. Cette certification permettra à la société d’étendre le service Seagate Lyve Cloud au secteur de la santé et aux prestataires de services médicaux qui doivent respecter des exigences strictes en matière de confidentialité des données et de conformité.

Seagate Lyve Cloud est conçu pour offrir une liberté multicloud, permettant aux clients de conserver le contrôle total de leurs données tout en réduisant le coût total de possession du cloud pour le stockage, l’accès et le déplacement d’énormes ensembles de données. Il est indépendant des fournisseurs et offre des capacités de cloud computing sans friction, avec simplicité, flexibilité et prévisibilité des coûts.