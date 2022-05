Lancement de Cyrius, le nouveau coach cybersécurité des collaborateurs

mai 2022 par Marc Jacob

Lancé en juin dernier par Achille Morin Lemoine, Louis Leoni et Paul-Henri Hersen, Cyrius est un outil de cyber protection efficace et simple d’utilisation. Grâce à lui, le responsable cybersécurité se dote d’une plateforme clé en main pour protéger son entreprise. Modules de formation, campagnes de phishing et intégration du management, tout est mis à sa disposition pour créer une véritable culture cybersécurité.

Avec Cyrius, les collaborateurs peuvent ainsi prendre conscience des enjeux majeurs que représente la cybersécurité, et apprendre les bons comportements à adopter afin d’éviter les attaques. Le tout avec un format interactif et ludique conçu pour les engager sur le long terme. Par exemple, la pépite tech a intégré différents challenges cybersécurité à relever en équipe afin de créer de la cohésion et de l’intérêt autour d’un sujet souvent mal perçu. Aujourd’hui, une vingtaine d’entreprises telles que TV5Monde, Malt, NGE ou encore Unyc font confiance à Cyrius pour sensibiliser leurs 15 000 collaborateurs.

La cybersécurité est en effet au cœur des préoccupations depuis des années et plus particulièrement depuis 2021 où 54% des entreprises ont été attaquées selon le Baromètre CESIN 2022. Selon une étude menée par Netscout, l’arrivée des armées numériques de grandes puissances mondiales et la sur-digitalisation des activités a directement impacté la sécurité des institutions privées. Les conséquences sont dramatiques pour les entreprises, on estime une perte du chiffre d’affaires de 27% suite à une attaque. La question demeure à savoir si les décideurs informatiques sont assez bien préparés à contrer ce type de menaces.

Pour y répondre, Cyrius propose donc un accompagnement continu pour former progressivement les collaborateurs quant aux bons comportements à adopter pour protéger le réseau et les données de l’entreprise. Toutefois, Achille Morin-Lemoine, co-fondateur de la solution, explique “Nous ne sommes pas une simple solution de sensibilisation à la cybersécurité.Notre approche innovante, axée sur l’engagement du collaborateur, permet d’avoir des taux d’implication inégalés sur le marché, 2 à 3 fois plus qu’une solution traditionnelle. En particulier, nos équipes ont développé une hotline cybersécurité pour répondre aux questions, pro ou personnelles des collaborateurs. Cela permet de créer un lien fort avec les équipes, tout en montrant qu’un humain reste disponible derrière notre technologie”.

La startup souhaite désormais vulgariser le monde mal connu de la cybersécurité au plus grand nombre en développant de nouvelles fonctionnalités et proposant des modules adaptés aux nouveaux risques. L’équipe a également pour ambition de réduire les probabilités et les impacts d’attaques au Royaume-Uni et en Allemagne d’ici la fin de l’année.