Interxion ouvre un nouveau hub de colocation à Barcelone

mai 2022 par Marc Jacob

Interxion annonce ce jour son entrée sur le marché de Barcelone avec l’acquisition d’une parcelle de terrain que l’entreprise entend développer en campus de data centers. La position d’Interxion en tant que fournisseur d’infrastructure numérique dans la région méditerranéenne et la péninsule ibérique, intégrant notre présence à Marseille, Athènes, Zagreb et Madrid, sera renforcée par cette nouvelle implantation.

Telegeography1 indique que la bande passante internationale en Europe du Sud a connu un taux de croissance annuel composé de plus de 30% depuis 2016, ce qui représente une augmentation globale de la capacité de transmission vers cette région de près de 200%. Le nouveau campus sera situé à un point d’intersection clé des autoroutes de l’Internet mondial traversant la région méditerranéenne, et reliant à l’Ouest, les Amériques, au Sud, l’Afrique, et à l’Est, le Moyen-Orient et l’Asie.

Barcelone est la cinquième plus grande ville de l’Union européenne et possède la plus grande économie en termes de PIB sur la mer Méditerranée. Les data centers sont peu développés au sein de la ville alors qu’elle apparaît comme un hub de connectivité important en matière de résilience et de diversité des réseaux, complétant ainsi le campus d’Interxion à Marseille, établi comme la principale porte d’accès numérique reliant l’Europe au reste du monde. Grâce à l’amélioration de la connectivité liée au développement de ce campus de data centers, les clients d’Interxion en Espagne devraient atteindre près de 90% des populations de la péninsule ibérique et du sud de la France avec une latence de 4 millisecondes. De plus, ce nouveau campus permettra aux entreprises et aux réseaux non seulement d’échanger du trafic dans la région, mais également d’étendre leurs services et d’élargir leurs communautés d’intérêt sur plusieurs continents.

Situé au Nord-Est de Barcelone, dans la municipalité de Sant Adrià de Besòs, le terrain a la capacité d’accueillir 15 mégawatts (MW) de puissance informatique totale équipée. La construction du premier data center (BCN1) devrait commencer en 2022 et s’achever en 2024. La parcelle de terrain accueillant le futur campus de data centers est stratégiquement située pour offrir un accès rapide, direct et résilient aux principaux systèmes de câbles sous-marins et aux points d’interconnexion.