Quantum® annonce la mise à disposition de la plate-forme de prestation de services MyQuantum℠

avril 2022 par Marc Jacob

Quantum Corporation annonce la mise à disposition de la plate-forme de prestation de services MyQuantum. MyQuantum est un nouveau portail en ligne sécurisé qui permet aux clients Quantum d’accéder à des ressources importantes au moyen d’une connexion unique (SSO). Les clients peuvent désormais gérer leurs demandes de support, effectuer des recherches dans la base de connaissances et la documentation Quantum, télécharger des logiciels et surveiller leurs ressources Quantum à l’aide du logiciel AIOps Cloud-Based Analytics (CBA), le tout à partir d’un point d’entrée unique.

Pour les entreprises qui gèrent des données dans plusieurs datacenters, à la fois sur site et dans un modèle hybride ou multi-Cloud, la plate-forme de prestation de services MyQuantum simplifie la prise en charge et la surveillance des ressources Quantum, quel que soit l’endroit où elles sont déployées. À l’heure où Quantum poursuit sa transformation en éditeur de logiciels basé sur un modèle économique en tant que service, MyQuantum est l’amélioration la plus récente apportée à son portefeuille de services élargi.

La plate-forme de prestation de services MyQuantum offre les capacités suivantes :

• Accès par connexion unique aux ressources et logiciels d’après-vente destinés aux clients

• Ouverture et gestion de demandes de support

• Accès centralisé aux applications de support les plus utilisées, telles que l’enregistrement des produits, le téléchargement de logiciels et de firmware, le centre de documentation interactif, etc.

• Logiciel d’analyse basé sur le Cloud pour surveiller et optimiser de manière proactive les ressources Quantum, identifier les problèmes et réduire les interruptions de service à partir d’un tableau de bord intuitif

• Base de connaissances en ligne pour effectuer des recherches dans les questions les plus fréquentes et les bonnes pratiques

Quantum entend continuer à améliorer MyQuantum en étendant le SSO à d’autres applications, en fournissant des options supplémentaires pour l’engagement des clients et l’accès basé sur les rôles, et en ajoutant des fonctionnalités de gestion des comptes telles que le support, le renouvellement des abonnements et le suivi de l’historique des commandes. L’introduction de MyQuantum s’inscrit dans le cadre de l’expansion de son offre mondiale de services et de support

MyQuantum est la dernière d’une série de nouvelles offres au sein du portefeuille de support et de services de Quantum, qui inclut une large gamme de services conçus pour aider les clients à concevoir, installer, utiliser, protéger et optimiser leurs produits Quantum. Quantum a récemment lancé de nouvelles offres de services, notamment les services Customer Success Manager (CSM) et Dedicated Support Engineer (DSE), afin de fournir un support Premium dédié aux grands clients.

La plate-forme de prestation de services MyQuantum est disponible dès maintenant pour les clients Quantum.