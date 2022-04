eCDN de Riverbed booste les applications et les flux vidéo d’entreprise

avril 2022 par Marc Jacob

Riverbed | Aternity annonce Riverbed eCDN Accelerator, une nouvelle solution de diffusion de contenu d’entreprise (eCDN) qui améliore considérablement les performances et la disponibilité de la vidéo à l’échelle de l’entreprise. Riverbed eCDN Accelerator est désormais intégré aux principales applications de vidéo en direct Microsoft Teams et Stream, aux plates-formes d’événements vidéo comme ON24 et aux plates-formes de vidéo à la demande, notamment Brightcove, Kaltura et Qumu. Riverbed eCDN rejoint le principal portefeuille d’accélération du secteur, qui accélère déjà jusqu’à 33 fois la diffusion de n’importe quelle application sur n’importe quel réseau vers les utilisateurs, où qu’ils soient.

La nouvelle normalité est hybride, et les styles et espaces de travail hybrides sont au cœur de l’entreprise distribuée. Le réseau est également devenu plus distribué ces dernières années, avec une dépendance encore plus grande à l’égard des applications et des vidéos fournies par le cloud et le SaaS. Si ce modèle hybride et distribué présente de nombreux avantages pour l’entreprise numérique, il crée également de plus grands défis pour garantir la productivité et offrir une expérience numérique de bout en bout transparente et cohérente.

La gamme unique de logiciels d’accélération de Riverbed permet déjà aux travailleurs distants, mobiles et sur site d’exploiter toute la puissance de leurs applications exécutées sur des réseaux Cloud, SaaS, Internet et MPLS, à des vitesses maximales pouvant aller jusqu’à 100 %:

• Des flux du cloud vers les datacenters 50 fois plus rapides

• Des applications SaaS 10 fois plus rapides (M365, Box, Salesforce, etc.)

• Des performances des applications 33 fois plus rapides (Oracle, SAP, etc.)

• Des téléchargements 75 fois plus rapides. (SharePoint, etc.)

• Une reduction de la bande passante pouvant atteindre 99%.

La nouvelle solution Riverbed eCDN Accelerator permet de diffuser des vidéos d’entreprise aux employés de bureau et aux travailleurs distants jusqu’à 70 % plus rapidement, tout en réduisant jusqu’à 99 % la consommation de bande passante normalement requise par les applications vidéo. Il s’agit d’une amélioration importante des performances, car selon l’enquête mondiale sur le travail hybride de Riverbed | Aternity, 32 % et 29 % des chefs d’entreprise considèrent que la lenteur et le manque de fiabilité des applications ainsi que la mauvaise qualité de la vidéo ont un impact sur les efforts en matière de travail hybride. Cette enquête, menée auprès de 1 500 chefs d’entreprise dans le monde, donne un aperçu de l’état actuel du travail hybride et met en évidence les principaux domaines d’investissement, tels que l’accélération des applications/réseaux et les solutions de visibilité et d’observabilité, nécessaires pour créer un lieu de travail hybride performant.

Riverbed eCDN Accelerator permet d’optimiser la diffusion de contenu à forte consommation de bande passante, comme la vidéo en direct et à la demande. Les goulets d’étranglement de la diffusion de contenu sont éliminés et la bande passante est économisée grâce à une gestion intelligente de la distribution du contenu aux périphériques du réseau d’entreprise. eCDN Accelerator est proposé avec des options de diffusion basées sur un agent et sur un navigateur sans contact, pour une flexibilité permettant de gérer le caractère unique de chaque réseau et les besoins de diffusion de chaque utilisateur.

Mise à jour de la gamme de solutions d’accélération Riverbed | Aternity

La société a également publié récemment des mises à jour de plusieurs de ses produits d’optimisation et d’accélération leaders sur le marché.

• Pour les entreprises distribuées qui ont toujours un fort besoin d’accélération du trafic sur leur infrastructure globale, Riverbed SteelHead Interceptor répond aux besoins de capacité accrue et de haute disponibilité en étendant les avantages de l’accélération WAN SteelHead à des réseaux 100G plus importants.

• Pour les entreprises qui migrent des applications et des charges utiles vers le cloud, Riverbed Virtual SteelHead étend la portée et l’interopérabilité de l’accélération en prenant en charge des infrastructures de cloud et de réseau distribué supplémentaires. La prise en charge de Nutanix et de Cisco CVIM s’ajoute aux options IaaS existantes, notamment Microsoft Azure, Amazon Web Services et Oracle Cloud Infrastructure.