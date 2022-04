Virtru offre un contrôle des données Zero Trust pour le nouveau chiffrement côté client de Google Workspace

avril 2022 par Marc Jacob

Virtru annonce la prise en charge du chiffrement côté client de Google Workspace assurant une protection Zero Trust Data Control sur l’ensemble de la suite de produits Google Workspace. Avec plus de 5 000 clients utilisateurs de Google Workspace, Virtru est la seule plate-forme Zero Trust à fournir une solution holistique de protection des données sensibles pour toute la suite Google Workspace

Ceci permet aux entreprises qui utilisent les applications de collaboration de Google de chiffrer leurs données pour les rendre indéchiffrables pour Google, tous types de fichiers Google Drive confondus, Docs, Sheets, Slides, fichiers Office, PDF, etc. Google vient d’annoncer la disponibilité générale de Google Workspace Client-Side Encryption aux clients Enterprise Plus et Education Plus suite au programme bêta démarré en juin 2021.

Pour tirer parti du chiffrement côté client de Google Workspace, les clients doivent sélectionner un partenaire de protection des données pour la gestion des clés de chiffrement. Virtru est le seul partenaire de gestion de clés recommandé par Google qui fournit des solutions de sécurité globales pour l’ensemble du portefeuille Google, y compris la prise en charge de Gmail, Workspace, Google Meet et GCP, ainsi que d’autres applications SaaS telles que Salesforce et Zendesk.

Souveraineté et pleine propriété des données préservées à tout moment Avec Virtru, ceux qui utilisent Google disposent d’un contrôle total sur les clés de chiffrement qu’ils gèrent séparément de leurs données de sorte que leurs informations sont parfaitement indéchiffrables pour Google et Virtru. La souveraineté et la pleine propriété des données sont donc préservées à tout moment. Cette méthode de gestion des clés de chiffrement est fondamentale pour une stratégie de contrôle des données Zero Trust. Virtru la recommande à tous ceux qui souhaitent renforcer la sécurité et la confidentialité de leurs informations réglementées

Virtru, une plate-forme de protection des données FedRAMP, est un partenaire de longue date de Google et le premier fournisseur de chiffrement recommandé par Google pour Gmail et Google Drive. Virtru s’adresse aux entreprises contraintes de respecter des obligations de conformité strictes, telles que ITAR, CJIS, CMMC et HIPAA. L’offre de solutions Zero Trust Data Control de Virtru s’appuie sur le format de données de confiance (TDF) de Virtru, un standard ouvert adopté par plus de 7 000 entreprises et des millions d’utilisateurs, dont des agences gouvernementales et du renseignement.