Pub/Sub : la nouvelle messagerie programmable MQTT de Cloudflare

mai 2022 par Marc Jacob

Via l’utilisation MQTT, Cloudflare permet aux développeurs de s’appuyer sur des normes ouvertes et accessibles, comme cela a été le cas pour Workers ou encore Common API. Ainsi, les utilisateurs bénéficient de la portée, de la capacité de programmation de Cloudflare et disposent également d’un écosystème riche utilisant des langages avec lesquels ils sont familier.

Voici ce que Pub/Sub permet :

• Publier des données relatives aux évènements, à la télémétrie ou encore aux capteurs, à partir de n’importe quel client doté de MQTT et à l’avenir, d’autres protocoles accessibles aux clients.

• Écrire un code capable de filtrer, d’agréger et/ou de modifier les messages lorsqu’ils sont publiés sur le broker à travers Cloudflare Workers et avant qu’ils ne soient distribués aux abonnés, sans qu’il ne soit nécessaire de faire transiter les messages vers une seule région cloud.

• Pousser des évènements à partir d’applications situées dans d’autres cloud ou sur site, Pub/Sub agissant comme un routeur d’évènements programmables ou un hameçon vers un système de stockage de données permanentes (tel que R2 ou KV).

• Déplacer la partie logique hors du client, où il peut être difficile et risqué, de pousser des mises à jour ou lorsque l’exécution du code sur des appareils augmente le coût matériel (CPU, mémoire), tout en maintenant une latence aussi faible que possible (le code fonctionne partout).