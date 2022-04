Palmarès Great Place To Work® 2022 : Mailinblack, seule entreprise de la cyber à obtenir le label

avril 2022 par Patrick LEBRETON

Great Place to Work® a dévoilé le palmarès France des entreprises où il fait bon travailler. Mailinblack, la pépite marseillaise qui rend la cybersécurité accessible à toutes les organisations, entre au palmarès Best Workplaces France 2022 dans la catégorie des entreprises de 50 à 250 collaborateurs. Cette année, 338 entreprises ont candidaté à ce label qui constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de vie au travail d’une entreprise. Parmi elles, 93 lauréats sont entrés au Palmarès Best Workplaces de Great Place To Work®.

« Nous sommes très fiers de compter Mailinblack parmi les lauréats 2022. Entrer au palmarès Best Workplaces pour sa première participation est une performance notable. Cette année, Mailinblack est d’ailleurs la seule entreprise du secteur de la cybersécurité à figurer au palmarès. Une organisation qui se démarque par une stratégie claire et partagée, notamment via la responsabilisation de ses collaborateurs et leur implication régulière dans les prises de décisions », explique Julien Roubaud, Team Leader chez Great Place To Work®.

« Nous sommes très fiers d’avoir rejoint le palmarès Best Workplaces. Ce label traduit notre accompagnement des équipes au quotidien pour leur permettre de grandir et de travailler dans de belles conditions. Le processus de candidature a été un moment de partage fort entre les collaborateurs. Il nous a permis de mettre en lumière nos bonnes pratiques pour persévérer dans ce sens et ce que nous devons améliorer pour les mois et années à venir. Les processus et le dossier qui en a découlé sont devenus l’épine dorsale de nos ressources humaines », ajoute Catherine Vaudaine, Directrice des ressources humaines chez Mailinblack.

Cette année, 138 entreprises étaient candidates dans la catégorie de 50 à 250 collaborateurs. Parmi les 30 lauréats, Mailinblack se trouve à la 21ème position.

En novembre 2021, Mailinblack avait obtenu la certification Great Place To Work® à la suite d’une étude indépendante où 91 % des collaborateurs de l’entreprise estimaient qu’il faisait bon y travailler. Malgré la crise sanitaire qui a considérablement réduit les interactions professionnelles, 94% des salariés avaient souligné la convivialité régnant dans l’entreprise et 85 % d’entre eux affichaient aussi leur confiance dans leur manager.