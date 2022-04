Great Place To Work : Livestorm se place à la 4ème position du classement

avril 2022 par Patrick LEBRETON

Great Place to Work® a dévoilé, mardi 5 avril 2022, le Palmarès France des entreprises reconnues pour le bien-être de leurs salariés au travail. Pour sa première participation, Livestorm se retrouve à la 4ème position du Palmarès Best Workplaces France 2022, dans la catégorie des entreprises de 50 à 250 collaborateurs.

Après avoir rejoint la communauté des entreprises certifiées Great Place To Work® 2021 en mars dernier avec un taux de satisfaction de 95%, Livestorm est fier de faire intégralement partie du Programme de Reconnaissance de Great Place To Work®, constituant le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de l’environnement de travail d’une entreprise.

Livestorm est la première plateforme d’engagement pour gérer réunions, webinars et événements virtuels de A à Z. Depuis toujours, Livestorm place le bien-être de ses 162 salariés au cœur de ses priorités, en étant notamment parmi les fervents défenseurs du télétravail en France depuis sa création en 2016, afin que chaque salarié puisse travailler d’où il le souhaite et dans les meilleures conditions.

“La certification de Livestorm illustre parfaitement l’attention qui est portée aux salariés et aussi combien l’humain s’inscrit au cœur de la stratégie de l’entreprise. Le haut niveau de résultats obtenus par cette jeune organisation et son positionnement dans le Palmarès sont le reflet des attentions portées quotidiennement aux équipes. Livestorm est aussi une entreprise inspirante qui doit donner envie à beaucoup d’entrepreneuses et entrepreneurs de les suivre !” souligne Patrick Dumoulin, Président de Great Place To Work® France.

Pour Livestorm, le développement personnel et l’épanouissement sont des piliers centraux de sa stratégie :



Concilier vie de travail et vie personnelle au quotidien est une priorité : 98% des répondants disent être encouragés pour respecter un équilibre entre leur vie privée et professionnelle ;

La confiance et la prise de responsabilités sont des valeurs importantes : 96% des répondants estiment que leur manager leur font confiance pour faire du bon travail sans les surveiller ;

Concernant l’attention qui leur est accordée : 93% des répondants se sentent reconnus par leurs managers en tant que personne, et pas simplement comme un simple employé.