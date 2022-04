Automatiser le processus de veille avec KB Crawl

avril 2022 par Patrick LEBRETON

Et si vous pouviez gagner en temps et en productivité grâce à l’automatisation de votre processus de veille ?

L’entreprise KB Crawl présente la version de 7.5 de sa solution KB Suite composée de trois modules dissociant les différentes étapes du worflow de veille : Crawler, Pilot et Platform. Cette solution suit les trois étapes pour un processus de veille automatisé et une productivité optimisée. Avec KB Crawl, l’automatisation du processus de veille intervient à chaque moment du cycle de l’information, à savoir la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion de l’information.

Les technologies de l’automatisation telles que le Machine Learning ou l’Intelligence Artificielle se révèlent très utiles pour le veilleur en optimisant son temps de travail. L’objectif principal de l’automatisation du workflow de la veille est de libérer du temps au veilleur pour qu’il se détache progressivement de ses fonctions à faible valeur ajoutée et qu’il se concentre davantage sur ses missions principales : le traitement et l’analyse de l’information, l’apport d’une plus-value, la création de synthèses ou d’études, l’animation d’une communauté de contributeurs et de lecteurs.

Le module Crawler pour surveiller

Crawler vous permet de surveiller et de collecter tout ce que vous souhaitez, en continu. Le module est dédié aux veilleurs et aux administrateurs et prend en compte toutes les différentes sources jugées pertinentes et accessibles depuis un navigateur web : sites web, newsletter, blogs, forums et groupe de discussion, médias sociaux, bases documentaires... Le module Crawler automatise intégralement la collecte jusqu’à l’étape suivante du processus de veille grâce à la détection des zones de surveillance d’une page web via la fonction d’AutoScrap et la planification des Crawls.

Le module Pilot pour transformer

Ensuite, Pilot transforme l’information en données à forte valeur ajoutée. L’automatisation sur le traitement de l’information qui provient du Crawler passe par le tri de l’information et la mise en place des tags grâce au Machine Learning. Pilot traite en priorité les informations à forts potentiels qui sont susceptibles d’être diffusées via les livrables. Il classe automatiquement les informations via les requêtes ou le smart tagging, un système de tags intelligent.

Le module Platform pour diffuser

Dans le prolongement de Crawler et de Pilot, le module Platform permet de diffuser la bonne information à chacun, au bon format et au bon moment. Grâce aux fonctionnalités du Pilot telles que la publication automatique des contenus ou la détection des signaux faibles et l’analyse des tendances, KB Crawl automatise intégralement le processus de veille jusqu’à la diffusion et l’analyse de l’information. Toutes les informations publiées par l’équipe de veille sont retranscrites sur la plateforme et mettent à jour les tableaux de bord conçus pour les différentes communautés de lecteurs. La diffusion est aussi normalisée via l’édition automatique de livrables personnalisés, des newsletters par exemple, et le push automatique d’informations sur l’application mobile KB Crawl.

L’intégration de ces 3 étapes du processus de veille est désormais un indispensable pour optimiser la productivité de votre entreprise. Il faut appréhender cette automatisation comme une aide au veilleur et non comme une machine qui viendrait remplacer le poste de celui-ci, lequel reste bien entendu au cœur du processus de veille. L’humain occupera toujours une place fondamentale pour transformer l’information en réelle valeur ajoutée et promouvoir l’intelligence collective en interne. Grâce à la solution KB Crawl, le veilleur est en capacité de faire des choix qui vont l’aider à ajuster ses objectifs. Il peut notamment choisir un degré d’automatisation de son processus de veille : partielle ou complète.