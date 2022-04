Nexthink nomme Roberto Simon au poste de Directeur Financier Groupe

avril 2022 par Marc Jacob

Nexthink annonce la nomination de Roberto Simon au poste de Directeur Financier. Dans cette mission, Roberto supervisera les finances du groupe dans un contexte de forte croissance et d’accélération de sa démarche sociétale et environnementale (RSE). Cette nomination intervient en effet alors que Nexthink dépasse ses prévisions de croissance, affichant des revenus récurrents annuels en hausse de 42 % au niveau global et 15 millions de postes de travail embarquant la solution Nexthink.