Gigamon nomme Shane Buckley au poste de président et de PDG

avril 2022 par Marc Jacob

Sous la direction de Paul Hooper, Gigamon est devenu un acteur de référence du marché des solutions de visibilité et de sécurité des réseaux. Au service des entreprises les plus exigeantes du monde, Gigamon fournit les outils et l’expertise nécessaires pour faire face à l’évolution des menaces et permettre d’optimiser et de sécuriser les flux de données de plus de 80 % des entreprises du classement Fortune 100 ; 9 des 10 plus grands fournisseurs de réseaux mobiles, ainsi que plus de 4 000 entreprises clientes de renom dans le monde, dont Lockheed Martin, AWS, l’université Clemson, l’institut médical Johns Hopkins, Under Armour et le ministère de la Défense américain.

Une nouvelle ambition l’observabilité profonde

Shane Buckley a la charge de la prochaine évolution de Gigamon, dédiée au marché émergent de l’observabilité avancée. Gigamon propose un pipeline d’observabilité avancée qui exploite des renseignements au niveau du réseau pour amplifier la puissance des outils de cloud computing, de sécurité et d’observabilité. Cette puissante combinaison permet aux entreprises d’assurer la gouvernance de la sécurité et de la conformité, d’accélérer l’analyse des causes profondes des goulets d’étranglement en matière de performance et de réduire les coûts opérationnels associés à la gestion des infrastructures informatiques modernes hybrides et multi-clouds. L’objectif est d’accompagner les entreprises pour tirer pleinement parti de la transformation du cloud.

Shane Buckley a occupé pendant quatre ans le poste de président et directeur de l’exploitation chez Gigamon, où il a développé les activités et les marchés de l’entreprise dans le monde entier. L’expérience de Shane Buckley dans la création de nouveaux segments de marché, comme la création de la catégorie d’optimisation des réseaux étendus (WAN), est inestimable à l’heure où Gigamon développe ses offres d’observabilité avancée.

Avant de rejoindre Gigamon en 2018, Shane Buckley a occupé le poste de PDG chez Xirrus et celui de président et PDG de Rohati Systems, apportant à Gigamon plus de 20 ans d’expérience en gestion exécutive. Retrouvez sur le site de Gigamon l’ensemble de l’équipe de direction.