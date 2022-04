Ping Identity nomme Rakesh Thaker, au poste de SVP, Chief Development Officer

avril 2022 par Marc Jacob

Ping Identity a annoncé la nomination de Rakesh Thaker au poste de SVP, Chief Development Officer, pour diriger l’équipe mondiale de recherche et développement (R&D) de Ping Identity. Rakesh Thaker remplacera Peter Burke, prenant sa retraite et actuellement chargé de diriger l’équipe R&D de Ping Identity.

Rakesh Thaker prend ses fonctions chez Ping Identity après avoir travaillé chez Cisco, où, en tant que Vice-président des réseaux d’entreprise, il était chargé de superviser une équipe R&D mondiale. Thaker a également occupé des postes de direction dans des entreprises privées et publiques, notamment Cisco, Gigamon, Blue Coat et Dell, où il a créé, développé et dirigé des équipes à travers le monde pour construire des produits SaaS Enterprise, de sécurité et de réseau.