Microsoft lance Purview

avril 2022 par Marc Jacob

Microsoft lance Microsoft Purview, un ensemble de solutions pour aider les entreprises à gérer, protéger leurs données et assurer leur mise en conformité. Microsoft accompagne ainsi les organisations dans leur transition vers le travail hybride, notamment celles qui ont fait le choix d’environnements multicloud, dans une approche de sécurité Zero Trust.

Le travail hybride et la collaboration à distance ont transformé nos environnements IT professionnels et nos façons de nous connecter pour éditer et partager des documents en temps réel quel que soit l’endroit depuis lequel nous travaillons.

Une connectivité constante et multiple entraîne des risques inhérents et évolutifs. Décentralisation des données, recrudescence des cyberattaques et évolutions réglementaires sont autant de nouveaux enjeux auxquels font face les entreprises.

Au cours des deux dernières années, les entreprises ont constaté une augmentation massive de leur empreinte numérique, entraînant une fragmentation et une croissance des données dans une multitude d’applications, d’appareils et d’emplacements. Par ailleurs, les « dark data », ces informations générées par les entreprises mais qui ne sont pas analysées ou utilisées pour la prise de décision, sont en croissance de 62% par an [1].

Pour relever ces défis, et apporter aux entreprises une meilleure vision de la gestion collaborative de leurs données, Microsoft lance Microsoft Purview. Cette nouvelle famille de produits combine les fonctionnalités d’Azure Purview et du portefeuille Microsoft 365 Compliance.

Microsoft Purview permet aux organisations d’avoir une meilleure visibilité de l’ensemble de leur parc de données, facilite leur accès à toutes les solutions de données, de sécurité et de risque, les aide à sauvegarder et à gérer les données sensibles dans le Cloud, les applications et sur les terminaux, mais surtout de mieux prévenir les risques liés aux données, de bout en bout, tout en garantissant leur conformité réglementaire.

Microsoft annonce également une série de nouveautés et de mises à jour, dans l’optique d’améliorer la sécurité des environnements multicloud, y compris :

• La disponibilité générale de Microsoft Purview Data Loss Prevention (DLP) pour les terminaux macOS.

• Une extension des catalogues d’informations sensibles avec plus de 50 nouvelles classifications.

• Une public preview de la conservation en plusieurs étapes de Microsoft Purview Data Lifecycle Management (anciennement Microsoft Gouvernance), qui applique automatiquement une nouvelle qualification lorsqu’un élément atteint la fin de sa période de conservation.

• Des mises à jour dans Microsoft Purview Insider Risk Management.

