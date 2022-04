Ivanti étend la plateforme Neurons

avril 2022 par Marc Jacob

Ivanti, éditeur d’Ivanti Neurons annonce la sortie de trois nouvelles solutions intégrées : Ivanti Neurons Patch for MEM (Microsoft Endpoint Manager), Ivanti Neurons for Risk-Based Vulnerability Management (Gestion des vulnérabilités sur la base des risques) et fonction Digital Experience Score dans Ivanti Neurons Workspace. Grâce ces nouveautés, Ivanti continue à remplir sa mission de sécurisation et d’enrichissement de l’Everywhere Workplace ; en aidant ses clients à mieux gérer, automatiser et prioriser la cybersécurité, et à fournir une expérience collaborateur contextuelle et sécurisée.

Ivanti a conçu la plateforme Ivanti Neurons pour permettre aux entreprises de faire face à l’explosion du nombre de périphériques, à l’augmentation sans précédent des cyberattaques et à la nécessité de fournir une expérience collaborateur de qualité, égale à celle des outils grand public. Aujourd’hui, avec Ivanti Neurons, les entreprises peuvent autoréparer et autosécuriser les périphériques en mode autonome, et offrir un self-service aux utilisateurs finaux. De plus, Ivanti met sa plateforme à jour tous les trimestres, afin de mieux aider ses clients à adopter rapidement et en toute sécurité le travail du futur.

Les dernières innovations :

• Ivanti Neurons Patch for MEM (Microsoft Endpoint Manager) : cette solution permet aux clients de concrétiser la vision de gestion moderne de Microsoft, en étendant les implémentations Intune existantes, pour inclure les fonctions de mise à jour des applications tierces, sans nécessiter d’infrastructure supplémentaire. Ivanti Neurons Patch for MEM fournit également des connaissances utiles sur les menaces, qui permettent à l’équipe IT de prioriser et corriger les vulnérabilités qui représentent le plus grand danger pour leur entreprise. C’est indispensable. Une récente enquête Ivanti montre que 71 % des professionnels de l’IT et de la sécurité déclarent que l’application des correctifs est trop complexe et prend trop de temps. 53 % disent que presque tout leur temps est consacré à l’organisation et à la priorisation des vulnérabilités critiques. Avec Ivanti Neurons Patch for MEM, les informations sur la fiabilité des correctifs permettent aux utilisateurs d’évaluer les mises à jour d’application en fonction de leur fiabilité dans le monde réel avant de les déployer, pour éviter que la mise à jour n’échoue.

• Ivanti Neurons for Risk-Based Vulnerability Management (RBVM - Gestion des vulnérabilités sur la base des risques) : cette solution permet aux entreprises de mesurer, prioriser et contrôler les risques de cybersécurité, pour mieux se protéger contre le ransomware et les autres cybermenaces dynamiques. C’est essentiel, car les groupes de pirates utilisant le ransomware sont toujours plus sophistiqués, audacieux et nombreux. Le rapport Ransomware Spotlight Year End Report montre aussi une augmentation de 29 % des CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) associées au ransomware et une augmentation de 26 % des familles de ransomwares en 2021, par rapport à l’année précédente. La mesure propriétaire Ivanti Vulnerability Risk Rating (VRR - Score de risque de la vulnérabilité) quantifie les risques pour que les utilisateurs puissent prioriser leurs actions sur la base des risques, tandis que l’automatisation augmente l’efficacité et la pertinence des processus de gestion des vulnérabilités. De plus, la solution offre des fonctions RBAC (contrôle des accès sur la base des rôles), ainsi que des informations disponibles sous forme de vues prédéfinies et de vues personnalisables, qui améliorent la communication et la collaboration entre les différents acteurs de sécurité.

• Fonction Digital Experience Score dans Ivanti Neurons Workspace : de plus en plus, le département IT est chargé de fournir une expérience numérique de qualité. Ceci peut avoir un impact positif sur la productivité, l’acquisition et la fidélisation des talents, la sécurité et l’agilité opérationnelle. Cependant, de nombreux départements IT ont du mal à quantifier et à optimiser efficacement cette expérience collaborateur. La fonction Digital Experience Score (Score d’expérience numérique) fournit une vue à 360° et des informations en temps réel sur les périphériques, les systèmes d’exploitation, les réseaux et les applications sur lesquels les collaborateurs s’appuient dans l’Everywhere Workplace. Elle surveille proactivement et mesure efficacement l’impact de l’expérience collaborateur globale pour chaque individu, collaborateur, division, département et profil. Les entreprises cessent ainsi immédiatement d’utiliser les nombres de tickets comme mesure de l’expérience des collaborateurs. En effet, la seule fermeture des tickets n’est pas le SLA (accord de niveau de service) qu’il faut mesurer ; les entreprises doivent plutôt mesurer l’efficacité du département IT et de l’expérience numérique (XLA), et trouver comment les améliorer.