Keysight lance CyPerf 2.0, une solution de test Zero Trust pour le Cloud

avril 2022 par Marc Jacob

Keysight Technologies, Inc. annonce le lancement de CyPerf 2.0, une nouvelle solution logicielle par abonnement qui permet aux fabricants d’équipements de réseau (Network Equipment Manufacturer ou NEM) de valider la performance et la sécurité de leurs offres lorsqu’elles sont déployées dans des environnements cloud distribués complexes faisant appel à des politiques de sécurité Zero Trust.

Les réseaux traditionnels ont évolué vers des environnements cloud distribués complexes où les applications et les services peuvent accéder aux ressources numériques où qu’elles se trouvent, que ce soit dans des clouds privés, publics ou hybrides. La nature particulièrement dynamique de ces nouveaux environnements impose une nouvelle approche de la sécurité : le Zero Trust Network Access (ZTNA), qui offre un accès adaptatif et sécurisé aux personnes, à leurs applications et à leurs appareils.

CyPerf de Keysight adopte une approche globale pour aider les NEM, les fournisseurs de services et les entreprises à valider les performances et la sécurité dans les environnements distribués, plus rapidement et avec plus de précision que les solutions de test existantes. La solution fournit à ses clients les bénéfices suivants :

● Réalisme élevé : elle émule le comportement réel des utilisateurs et des applications et permet de personnaliser les applications et les attaques afin de reproduire un environnement réel générant du trafic sur un ensemble complexe de proxies, de réseaux SD-WAN, de fournisseurs d’identité (IdP), de nœuds SASE, de VPN, de dispositifs d’inspection TLS (Transport Layer Security), de load balancer, de réseaux conteneurisés et de pare-feu d’applications Web

● Authentification native : elle prend en charge l’identification et les autorisations en permettant d’envoyer le trafic des applications et de la sécurité sur des sessions authentifiées.

● Forte évolutivité : la solution prend en charge des millions d’utilisateurs en simultané et des millions de connexions par seconde qui évoluent de manière fluide pour réaliser des tests de résilience et de chaos, ainsi que la validation des performances et de la taille du VPN.

● Agents conteneurisés : elle déploie des agents légers sous forme de pods conteneurisés pour prendre en charge un ensemble de déploiements Kubernetes sur site ou gérés. Les agents de trafic peuvent également être déployés sous forme de machines virtuelles (VM) ou d’instances de cloud public (AWS, Google Cloud Platform [GCP] et Azure).

● Événements : elle permet de générer des événements spécifiques pour tester la surveillance, la journalisation, l’orchestration et la gestion des incidents pour le ZTNA.

● Laboratoire de pré-déploiement et test de réseau en direct : elle crée un jumeau numérique des utilisateurs, des applications et des menaces qui se déplacent verticalement et horizontalement pour évaluer les performances, et s’ajuste automatiquement pour obtenir des performances élevées et atteindre les objectifs fixés dans les conditions de test données, sans intervention de l’utilisateur.