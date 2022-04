Jamf présente de nouvelles fonctionnalités pour gérer et sécuriser l’entreprise Apple-first

avril 2022 par Marc Jacob

Un nouvel ensemble de technologies de protection des terminaux pour macOS est disponible, ayant pour objectif de fournir tous les outils dont une organisation a besoin, dans une plateforme unique, pour maintenir une bonne hygiène de sécurité des appareils, détecter les attaques et empêcher les logiciels malveillants de compromettre les terminaux, tout en empêchant les menaces entrantes avant qu’elles ne mettent les utilisateurs ou les appareils en danger. Les améliorations apportées à Jamf Protect comprennent :

• La prévention des menaces réseau : La stratégie la plus efficace pour faire face aux menaces pesant sur les terminaux macOS consiste en premier lieu à les empêcher d’atteindre les appareils. Pour répondre au besoin de prévention des menaces sur macOS, Jamf a annoncé qu’il étendait son ensemble de fonctionnalités de protection des terminaux macOS pour inclure désormais des capacités de prévention des menaces ajoutant à la solution des indicateurs de compromission basés sur le réseau.

• Des analyses puissantes : La solution Jamf de protection des terminaux fournit une journalisation complète des événements de sécurité des terminaux mais aussi du réseau, ce qui permet aux équipes InfoSec d’isoler et de remédier aux menaces détectées, d’enquêter sur les incidents à l’aide de données à la fois sur le périphérique et sur le réseau, et de bénéficier d’une visibilité sur leurs environnements.

• Le stockage amovible : Jamf a annoncé de nouveaux contrôles de stockage amovible pour garantir que les données commerciales sensibles ne sont écrites que sur des lecteurs USB cryptés, ce qui protège contre la perte physique et l’accès non autorisé aux données.

Jamf a également annoncé le lancement de Jamf Trust, une application intuitive destinée aux employés qui gère les workflows liés aux produits de sécurité de Jamf, notamment Jamf Threat Defense, Jamf Safe Internet, Jamf Data Policy et Jamf Private Access. Jamf Trust permettra aux utilisateurs d’accéder à de puissantes fonctionnalités de sécurité sans affecter les performances ou la productivité. Jamf Trust sera lancé sur iOS, iPadOS, macOS, Android et Windows en mai prochain.

Jamf Safe Internet combine des fonctions de filtrage de contenu et de prévention des menaces réseau qui bloquent les contenus dangereux et les attaques malveillantes afin que les élèves puissent apprendre en toute sécurité, où qu’ils soient. Cela inclut la protection contre les logiciels malveillants et les attaques de phishing. Jamf Safe Internet est alimenté par une vaste base de données de filtrage de contenu et comprend une technologie légère permettant de filtrer les résultats sans porter atteinte à la vie privée des élèves et sans sacrifier l’expérience d’apprentissage offerte par les appareils Apple. Jamf Safe Internet sera disponible pour macOS et iOS cet été.

Le plan Jamf Fundamentals associe la technologie de gestion des appareils de Jamf, leader sur le marché, à de nouvelles capacités de protection, de connexion et d’autonomisation des petites et moyennes entreprises avec Apple. Grâce aux fonctionnalités de prévention contre les logiciels malveillants, de synchronisation des mots de passe, de libre-service pour Mac, mais aussi à la possibilité de déployer des applications, des profils personnalisés, des packages macOS et plus encore, les entreprises disposent d’un moyen intuitif mais puissant de gérer et de sécuriser leur parc Apple. Jamf Fundamentals est disponible dès aujourd’hui.

BYOD : Autonomiser et protéger les employés quel que soit l’endroit d’où ils travaillent

Jamf a présenté un nouveau flux de travail BYOD (bring-your-own-device) qui préserve la vie privée en empêchant le service informatique d’exercer un contrôle excessif sur l’appareil d’un employé, tout en répondant aux préoccupations du service informatique en lui permettant de gérer et de sécuriser correctement l’appareil lorsqu’il accède aux ressources de l’entreprise. En s’appuyant sur le workflow d’inscription des utilisateurs en fonction du compte Apple, l’offre BYOD de Jamf permet aux employés d’inscrire facilement leurs appareils personnels et d’obtenir un accès sécurisé aux applications dont ils ont besoin pour être productifs, sans autoriser une gestion excessive. En séparant les données de l’entreprise des données personnelles, les applications et les informations professionnelles sont protégées et sécurisées, tandis que l’employé conserve l’usage personnel et privé de son appareil. L’offre BYOD de Jamf est disponible dès maintenant.

App Installers : Révolutionner la gestion du cycle de vie des applications La prochaine évolution de la gestion du cycle de vie des applications est arrivée avec le lancement d’App Installers, qui fait partie du Jamf App Catalog, un moyen simplifié pour le service informatique de déployer et de mettre à jour les applications Mac. Ce nouveau workflow puissant fournit un mécanisme d’installation et de mise à jour rationalisé pour les applications, reflétant la simplicité du Mac App Store et supprimant les tâches fastidieuses de recherche, de déploiement et de maintenance des titres ne provenant pas du Mac App Store. App Installers, qui fait partie de la solution globale de gestion du cycle de vie des applications Jamf, fournit désormais le volume d’applications dont les entreprises ont besoin, en s’adaptant à la rapidité avec laquelle les mises à jour sont disponibles, et avec la validation nécessaire pour que les entreprises aient confiance dans la qualité et la sécurité de la mise à jour. App Installers est disponible dès aujourd’hui.