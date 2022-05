CCleaner met à jour Kamo

avril 2022 par Marc Jacob

Kamo 4.0 masque désormais les empreintes digitales virtuelles des utilisateurs à l’aide de la fonctionnalité Private Connection, associant de manière inédite deux technologies, une de VPN et l’autre anti-empreintes, pour définir à cette occasion une nouvelle norme en matière de protection de la vie privée.

Private Connection met en place un tunnel sécurisé et chiffré entre l’ordinateur de l’utilisateur et Internet afin de ne pas être géolocalisable et d’empêcher les fournisseurs de services web, les autorités et les pirates d’intercepter et de surveiller les activités en ligne, à commencer par les sites fréquentés. La technologie anti-empreinte de Kamo crée de nouvelles empreintes aléatoires dans le but de repousser les outils de suivi (tracking).

Ensemble, le VPN et la technologie brevetée anti-empreintes de CCleaner, qui camoufle l’identité digitale de l’utilisateur, offrent une suite puissante de fonctionnalités de protection qui renforcent la confidentialité en ligne des consommateurs.

Détail des fonctionnalités de Kamo 4.0 :

● Blocage des outils de suivi en ligne – chaque appareil dispose d’une empreinte unique utilisable pour identifier son utilisateur et le suivre à la trace. Kamo crée périodiquement une nouvelle empreinte randomisée afin de repousser les outils de tracking.

● Fini les vols d’identifiants en ligne – Des milliers d’entreprises collectent les données des utilisateurs, sans pour autant protéger ces dernières. Kamo veille à ce que ces acteurs ne puissent pas créer un profil unique des utilisateurs qui augmenterait les risques de vol de leurs données en cas de faille de sécurité.

● Historique de navigation mis à l’abri des regards indiscrets – Kamo parvient à supprimer en quelques secondes tous les cookies, même les Evercookies et les Zombie cookies qui sont les plus difficiles à supprimer puisque ces petits programmes parviennent généralement à résister aux nettoyages.

● Repérage et blocage des trackers - Kamo indique à l’utilisateur quels sites web tentent de récupérer ses informations personnelles – données sur sa famille, médicales et financières – et les en empêche.

● Synchronisation automatique avec tous les navigateurs - Kamo détecte les navigateurs installés sur l’ordinateur de l’utilisateur et assure leur protection.