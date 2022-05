Microsoft lance Microsoft Security Experts

mai 2022 par Marc Jacob

L’offre permet ainsi aux clients de Microsoft de faire évoluer leurs équipes d’experts, en fonction de leurs besoins, sans être dans l’obligation de les former eux-mêmes ou de les recruter.

Trois nouveaux services sont proposés :

• Microsoft Defender Experts for Hunting : destiné aux clients qui disposent d’un centre opérationnel de sécurité (SOC) robuste mais attendent de Microsoft une aide pour rechercher de manière proactive des menaces en s’appuyant sur les données de Microsoft Defender. Microsoft Defender Experts for Hunting entrera en disponibilité générale cet été.

• Microsoft Defender Experts for XDR : destiné aux clients qui ont besoin de renforcer les capacités de détection et de réponse de leur centre opérationnel de sécurité, via une expertise humaine et technologique. Microsoft Defender Experts for XDR sera disponible en preview plus tard en 2022.

• Microsoft Security Services for Enterprise : destiné aux grandes entreprises à la recherche de services plus complets, combinant recherche proactive de menaces et renforcement de la gestion opérationnelle dans tous types d’environnements cloud et sur toutes les plateformes. Microsoft Security Services for Enterprise est disponible dès aujourd’hui.