Inetum acquiert JCommerce

avril 2022 par Marc Jacob

Inetum déploie dans 26 pays des services et de solutions digitales pour aider les entreprises et institutions à tirer le meilleur du digital flow. Cette opération financière, qui intervient dans le cadre de son plan stratégique UPSALE23, valide pour Inetum une étape significative dans son développement puisqu’elle lui permet de renforcer son leadership local tout en doublant la taille de sa plate-forme offshore en Europe de l’Est.

Financière Monceau CF et Translink CF Pologne conseillent JCommerce, société polonaise de services de transformation numérique, à l’occasion de sa cession à Inetum.

Partenaire de la digitalisation des grands comptes en Pologne et en Europe dans les secteurs de la distribution, de la santé et des services financiers, JCommerce est un expert dans la transformation informatique et la mise en application de solutions digitales.

En se regroupant en un seul et même groupe, les deux entreprises expertes du digital développent une vision commune et internationale des services du numérique.« Grâce à des opérations en fort développement et aux fortes complémentarités entre Inetum Pologne et JCommerce, nous sommes convaincus du succès du rapprochement des deux entités, avec en ligne de mire, un chiffre d‘affaires de 50 M€ en 2023 » souligne Marek Pokorski, General Manager, Inetum en Pologne.

Pour accompagner JCommerce, Financière Monceau CF s’est appuyé sur sa connaissance du marché français et des acteurs des services IT. La banque d’affaires réalise en effet chaque année +30% de deals dans ce domaine, ce qui lui a permis de trouver les contreparties françaises les plus à même de répondre aux besoins et ambitions internationales de son client.

L’opération, conjointement menée par les 2 banques d’affaires membres du réseau international de M&A Translink CF illustre à nouveau la capacité de Financière Monceau CF à réaliser des deals cross border ; validant sa 3e opération transfrontalière depuis le début d’année.

