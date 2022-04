HackerOne acquiert PullRequest

avril 2022 par Marc Jacob

HackerOne annonce l’acquisition de PullRequest, pionnier du code-review-as-a-service. La technologie et les experts en charge de la vérification de code de PullRequest permettront de mettre en place des solutions de test de sécurité pour les développeurs. Les organisations pourront ainsi publier des logiciels fiables plus rapidement, tout en intégrant des experts en sécurité dans leurs cycles de développement de logiciels (SDLC).

La sécurité reste un obstacle connu pour l’innovation, alors que les organisations font la course pour rester compétitives dans un monde de plus en plus numérique. Près de la moitié des développeurs se voient plus responsables de la sécurité, car leurs organisations donnent la priorité à la sécurité plus tôt dans le SDLC. La revue de code as-a-service permet aux développeurs d’identifier plus rapidement les problèmes grâce à un feedback en temps réel, afin d’apporter de meilleures modifications au code, de sorte qu’un code sécurisé de haute qualité soit envoyé en production.

Des milliers d’organisations, des petites start-ups, ou des géants de l’Internet et des organisations gouvernementales, font confiance à PullRequest. PullRequest offre une revue de code à ses clients via sa communauté de réviseurs composée de développeurs de haut niveau, dont l’expertise couvre plusieurs plateformes, du web au mobile, ainsi que tous les langages et frameworks courants du codage, y compris React, Python et Node. Tous les réviseurs sont soumis à un background-check approfondi, sont évalués pour leurs aptitudes, et ont passé des années d’expérience en tant qu’ingénieurs logiciels chez des leaders de la technologie dans la Silicon Valley.

L’acquisition s’appuie sur l’objectif de HackerOne de réduire le déficit de résistance aux attaques de ses clients — écart important entre ce qu’ils doivent protéger et ce qu’ils sont réellement capables de protéger — en offrant des tests de logiciels plus proches du développement. Découvrez l’objectif de HackerOne via le rapport The 2022 Attack Resistance.