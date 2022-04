Il faut protéger les données sensibles, mais comment choisir ?

avril 2022 par Bastien Bobe - Security Sales Engineer, Europe du Sud chez Lookout

À mesure que les opérations se déplacent vers le cloud, les équipes de sécurité informatique se retrouvent à protéger des données qui se sont éparpillées dans des centres de données, des cloud privés et des applications SaaS (Software-as-a-Service), et auxquelles on accède par des Endpoints situés sur des réseaux qu’elles ne gèrent pas. Mais contrairement à l’époque où tout était bien rangé à l’intérieur de périmètres, elles n’ont plus la visibilité ni les contrôles nécessaires pour protéger leurs données.

Ce que vous devez rechercher dans une plateforme unifiée

Une plateforme SSE doit être plus qu’un patchwork de technologies. Non seulement pour réduire les coûts et la complexité opérationnelle, mais aussi pour réduire les risques et sécuriser vos données. Pour y parvenir efficacement, vous devez disposer de la visibilité et des contrôles nécessaires pour prendre des décisions intelligentes concernant l’accès Zero Trust, quels que soient l’utilisation de terminal et l’endroit où résident vos applications et vos données.

1. Application simple et unifiée des politiques : Les solutions de sécurité doivent être intégrées dans une plateforme unifiée, afin que vos équipes de sécurité n’aient qu’à rédiger une seule fois une politique et qu’elle s’applique à l’ensemble de leur infrastructure, qu’il s’agisse d’Endpoints, d’applications SaaS, d’applications privées ou des e-mails aux clients.

2. Une protection des données plus approfondie et proactive : Une plateforme robuste SSE doit pouvoir permettre la collaboration tout en sécurisant vos données sensibles. Vous avez besoin d’une plateforme dotée d’un système de prévention des pertes de données (DLP) natif et moderne qui reconnaît les types de données dont vous disposez et applique des politiques partout où elles se trouvent. Cela inclut le filigrane ou le caviardage des données sensibles dans les documents. Vous devez également être en mesure de crypter le contenu lors de son téléchargement grâce à la gestion des droits numériques de l’entreprise.

3. Protection de bout en bout contre les menaces : Outre la sensibilité des données, la plateforme peut détecter et répondre à des menaces telles que les ransomwares qui pénètrent dans votre infrastructure ou les logiciels malveillants présents sur les appareils. L’application de votre politique doit connaître l’évolution de la position de risque des terminaux.

Le SSE nécessite une plateforme unifiée avec une protection de bout en bout de vos données

2021 a été une nouvelle année marquée par un nombre élevé d’incidents de sécurité et de pertes commerciales. Il y a eu en moyenne 270 attaques par entreprise en 2021, soit une augmentation de 31 % par rapport à 2020. Cela signifie que la sécurisation de votre entreprise dans un monde ou la distance prime nécessite une nouvelle approche.

Le choix de votre SSE doit répondre à vos besoins. Il est nécessaire que votre SSE soit complet pour réduire tout risque sur la sécurité de vos données.