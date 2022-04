Le CASB Lookout au service des collaborations à distance et de la sécurité des données, du Endpoint au Cloud

avril 2022 par Lookout

La migration massive vers un personnel à distance a incité les entreprises à utiliser des applications de collaborations comme Slack ou Microsft Teams afin d’augmenter la communication et le partage d’informations en temps réel pour permettre aux employés d’être productifs et bien informés. Le télétravail étant de plus en plus utilisé par les entreprises, Lookout protège les consommateurs et les employés en sécurisant leurs données et en leurs permettant de rester connectés en toute sécurité sans porter atteinte à leur confidentialité et à leur confiance.

Lookout CABS (Cloud Acces Security Broker), apporte une visibilité approfondie sur la sécurité des applications de collaborations et de messagerie dans le Cloud. Cela permet de comprendre comment les données sont partagées avec les utilisateurs des différentes applications. Grâce à cette visibilité, il est possible d’éviter la divulgation et l’exposition accidentelles de données. L’utilisation du ZeroTrust permet de protéger les applications contre les accès non autorisées aux comptes.

Selon le Dark Reading Magazine, « la moitié des entreprises mettent environ 120 jours, soit quatre mois, pour découvrir une violation de données d’identification. Et même à ce moment-là, ce n’est seulement quand un tiers les en informe. »

La plateforme évolutive et centralisée de Lookout permet de rationaliser les workflows pour la création de politiques de protections de données et simplifie les nouveaux processus d’intégration du Cloud. En effet, 79 % des personnes interrogées ont signalé des problèmes liés au personnel ce qui signifie que les entreprises ont du mal à gérer le déploiement du Cloud.

En appliquant des contrôles de protection des données grâce à un système unique, Lookout CABS garantit une protection centrée sur les données et les personnes. Et grâce à un partenariat avec FireEye, Lookout fournit la première protection en temps réel du secteur comme les menaces Zero Day, du mobile aux environnements Saas (Security as a Service).

Enfin, Lookout garantit que les applications de collaboration et de messagerie comme Slack et Teams prennent en charge un large éventail de règles actuelles et à venir, en matière de confidentialité et de données. Ce sont les gouvernance et conformité centralisées, qui incluent entre autres la conformité avec les normes PCI (Standard mondial pour la protection des données des consommateurs), PII (Données à caractère personnel), le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), et la loi Californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (CCPA).

Des millions de consommateurs, de multinationales, d’organismes gouvernementaux et de partenaires font confiance à Lookout, qui a su prouver son expertise et son efficacité grâce à ses innovations de sécurité intégrée des terminaux au Cloud. La mission de Lookout est de sécuriser et développer l’avenir numérique dans un monde où la confidentialité est primordiale, en protégeant les entreprises utilisant des outils de collaboration à distance.