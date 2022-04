Les élections présidentielles, une aubaine pour les pirates ?

avril 2022 par Florent Embarek, Regional Sales Director chez BlackBerry

À l’approche du second tour des élections présidentielles, tous les regards sont tournés vers les candidats mais aussi sur la situation internationale. La crainte est que différents groupe de hackers profitent de la période pour frapper fort.

« Il est certain que de nombreux groupes de hackers utilisent tous les prétextes pour viser les organisations françaises. Alors que notre attention est largement tournée vers les élections, une cyberguerre pourrait être menée contre nos entreprises, institutions et citoyens. Cela renforce l’intérêt d’une approche de type préventive pour non seulement nos prémunir du risque, mais aussi et surtout de limiter au maximum les dommages potentiels. Les cybercriminels ont diversifié leurs méthodes, et font preuve d’ingéniosité pour non seulement utiliser les brèches à leurs avantages, mais aussi et surtout pour utiliser les utilisateurs dans le but de créer de nouvelles portes d’entrée dérobée. En matière de sécurité, les angles morts se sont multipliés à mesure que la transformation digitale, les technologies, dispositifs, et réseaux ont été adoptés.

De plus, un événement comme les élections présidentielles est une véritable aubaine pour les pirates. En prévention, il est important d’adopter massivement des technologies contemporaines efficaces telles que le Zero Trust, les SBOM (software bills of material), de procéder à la chasse aux menaces en continue (Continuous Threat Hunting) ainsi qu’au déploiement de systèmes de contrôle automatisés. En réduisant voire en éliminant les angles morts, les entreprises et institutions iront au-delà du paradigme actuel de la sécurité : elles auront bloqué leurs adversaires avant qu’ils ne frappent. »