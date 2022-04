La cybersécurité et les jeunes pour BeyondTrust

avril 2022 par William Culbert, Directeur EMEA Sud de BeyondTrust

Alors que la transformation digitale connecte toujours plus de personnes entre elles - entreprises, enseignants et étudiants - les possibilités qui s’offrent aux cybercriminels n’ont jamais été aussi grandes. Si les entreprises s’efforcent d’informer leurs employés sur les risques de cybersécurité, qu’en est-il des élèves et des étudiants qui depuis deux ans n’ont eu d’autre choix aujourd’hui que de se connecter pour continuer d’apprendre à distance ? Dans un monde où « Fake News » et « deepfakes » se multiplient, que faisons-nous pour mieux les préparer à cette ère essentiellement numérique ?