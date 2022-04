Christophe Aulnette est nommé Chairman de Board of Cyber

avril 2022 par Marc Jacob

En faisant le choix de Christophe Aulnette comme Chairman, Board of Cyber réaffirme sa volonté de développer l’entreprise à l’international et de devenir un acteur référent de la notation cyber en Europe.

Senior Advisor chez Apax Partners, Christophe Aulnette est un praticien de la Tech. Son expérience dans la direction et le développement d’entreprises internationales du secteur technologique est un atout important pour Board of Cyber. En tant que Chairman, sa mission est de conseiller l’entreprise dans sa phase de croissance rapide et de nouer des partenariats à l’international. Avec Luc Declerck, Managing Director de Board of Cyber, Christophe Aulnette travaillera à la constitution d’un advisory board qui accompagnera les orientations stratégiques de l’entreprise.

Pure player SaaS de la gestion du risque cyber, né de l’activité cybersécurité d‘Almond (groupe Hifield), Board of Cyber compte déjà plus de 100 clients et se positionne comme un acteur européen incontournable de la cybersécurité. Son positionnement singulier allie une évaluation cyber en continu et des recommandations d’amélioration de la performance cyber des entreprises et des organisations.

Christophe Aulnette a plus de 30 ans d’expérience dans la direction et développement d’entreprises internationales du secteur technologique. Ancien président de Microsoft Asie du Sud et de Microsoft France (2001-2005), puis président du directoire d’Altran, il a également été CEO de Netgem en France et à Singapour, puis président de l’entreprise de deeptech Dathena (2017-2022). Senior Advisor chez Apax Partners, il accompagne les startups et les sociétés de croissance du secteur Tech. Christophe Aulnette est diplômé de Télécom ParisTech.

Spin-off de Almond (groupe Hifield), Board of Cyber est un expert SaaS de la gestion du risque cyber. Avec Security Rating®, sa solution SaaS automatisée, rapide et non-intrusive, Board of Cyber évalue en continu l’exposition des entreprises et des organisations aux risques cyber. Au-delà de la notation, les entreprises évaluées bénéficient des recommandations pour améliorer leur performance.