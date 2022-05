Cloudflare, Inc. annonce sa collaboration avec Deno et des contributeurs individuels du projet open source Node.js

mai 2022 par Marc Jacob

Cloudflare, Inc. annonce sa collaboration avec Deno et des contributeurs individuels majeurs du projet open source Node.js, réunissant trois des plus importants environnements JavaScript. Ce partenariat vise à offrir aux développeurs plus de flexibilité et de choix lors de la création des normes définissant l’avenir de l’informatique périphérique. En collaborant autour de normes communes, les initiatives auront pour but de garantir qu’un code développé dans un environnement donné fonctionnera dans un autre. Tout développeur sera en mesure d’écrire et d’exécuter du code en se conformant aux normes de plateforme web, puis de le transférer facilement entre Cloudflare Workers, Deno, et Node.js en toute fluidité, sans devoir réécrire une application.

Aujourd’hui, une fois qu’une application est écrite dans un certain environnement, elle ne peut pas être facilement transférée dans un autre. Cela peut contraindre les équipes de développement à gérer la maintenance d’une architecture coûteuse et à consommer inutilement des ressources pour s’assurer que leur code continue à fonctionner et que les applications restent accessibles aux utilisateurs lors de la migration vers de nouveaux environnements. Cloudflare, Deno et Node.js représentent les trois principaux environnements JavaScript disponibles pour les développeurs. Grâce à ces initiatives, ces derniers bénéficieront de normes communes, qui leur permettront de travailler dans tous les environnements, en fonction des besoins de leur entreprise, et de s’assurer que leur code répond aux besoins des utilisateurs actuels et futurs.

Le groupe WinterCG collabore avec des organisations telles que NearForm et Vercel pour assurer que l’avis des développeurs sera pris en compte lors de la création d’un nouveau groupe communautaire présent au sein des entités normatives existantes. Les normes relatives aux API permettent aux développeurs de :

• Faire appel à l’outil ou l’infrastructure qui convient le mieux à sa tâche : il sera plus facile d’optimiser les outils et intégrations issus de la communauté au sein des composants d’exécution et les développeurs pourront utiliser l’outil idéal en fonction de leurs besoins.

• Adopter une méthode uniforme pour l’écriture du code côté serveur : en supprimant les nuances spécifiques aux plateformes et la nécessité d’apprendre chaque différente plateforme et en se concentrant sur la fonctionnalité, il est plus facile pour les développeurs de livrer du code de meilleure qualité.

• Déplacer les applications au gré de l’évolution des besoins en technologie : à mesure que les besoins en application évoluent et changent avec le temps, pas de gros efforts de réécriture nécessaires, ni de changement de fournisseur.