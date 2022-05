SentinelOne finalise l’acquisition d’Attivo Networks

mai 2022 par Marc Jacob

Attivo Networks, acteur de la sécurité de l’identité et de la protection contre les mouvements latéraux, affiche une activité en forte croissance auprès de centaines de clients internationaux, y compris des entreprises du Fortune 500. Grâce à cette acquisition, SentinelOne étend ses capacités de prévention, de détection et de réponse aux menaces liées à l’identité sur les terminaux, les cloud workload, les appareils IoT, les mobiles et les données où qu’elles se trouvent. Elle entend ainsi devenir une norme en matière de XDR et accélérer l’adoption du zéro-trust par les entreprises.

Ensemble, SentinelOne et Attivo Networks offrent une sécurité d’identité complète sur Singularity XDR

pour une protection autonome, comprenant :

Singularity™ Identity : qui permet de mettre fin à l’utilisation abusive d’informations d’identification grâce à une protection de l’infrastructure en temps réel d’Active Directory et de la gestion des exceptions sur les endpoints. Singularity Identity protège les contrôleurs de domaine Active Directory & Azure AD et les actifs liés à ces domaines contre les hackers qui chercheraient à obtenir des privilèges et à se déplacer en toute discrétion.

Singlarity™Ranger®Active Directory Assessor : qui permet de détecter les vulnérabilités d’Active Directory et d’Azure AD grâce à une solution d’évaluation continue des identités, disponible dans le cloud. Ranger® AD Assessor fournit des informations standardisées et exploitables pour réduire les surfaces d’attaque sur Active Directory et d’Azure AD et les mettre en conformité avec les meilleures pratiques de sécurité.

Hologram Singularity™ qui permet d’attirer les attaquants et de les amener à se dévoiler grâce à la technique de deceptive security basée sur le réseau. Des leurres Singularity Hologram, répartis aux points stratégiques du réseau, sont mis en place pour attirer de potentiels attaquants. Toute interaction, nécessairement suspecte, avec ces leurres est mesurée par la télémétrie ce qui renforce les enquêtes et contribue à renseigner l’entreprise sur ses attaquants