Avast Business dévoile la fonctionnalité USB Protection

avril 2022 par Marc Jacob

Avast dévoile la USB Protection, une nouvelle fonctionnalité intégrée à sa plateforme Business Hub, ainsi que dans ses produits Avast Business Premium et Avast Ultimate Business Security. USB Protection protège les données des entreprises en empêchant leurs collaborateurs d’utiliser des dispositifs de stockage amovibles non autorisés, par exemple des clés USB, des disques externes et des smartphones. Cette nouvelle fonctionnalité permet de bloquer, de contrôler et de surveiller les ports USB afin d’empêcher le vol ou la perte de données et de contrer les programmes malveillants (malware).