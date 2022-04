Atos nommé numéro 1 mondial des services de sécurité managés sur la base de son chiffre d’affaires d’après le classement Gartner®

avril 2022 par Marc Jacob

D’après Gartner, le marché MSS a enregistré une augmentation de 9,8 % en 2021, atteignant un chiffre d’affaires de 13,9 milliards de dollars. Dans ce contexte, Atos place la cybersécurité au cœur de sa stratégie et ce, depuis de nombreuses années, en intégrant les meilleures technologies de ses partenaires à ses produits de sécurité éprouvés, l’objectif étant de fournir les services de sécurité managés les plus avancés et les plus complets qui soient.

Fort d’un réseau mondial de plus de 6 500 experts dédiés, de 16 centres de sécurité nouvelle génération (SOC, Security Operation Centers) disponibles 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an ainsi que d’autres centres de distribution majeurs, répartis stratégiquement à travers le monde pour une couverture totale en continu, Atos offre un portefeuille complet de solutions de sécurité numériques avancées. Dernièrement, Atos a inauguré un nouveau centre de sécurité de dernière génération en Bulgarie afin de consolider son important réseau SOC à l’échelle mondiale.

Les services de détection et de réponse managés (MDR, Managed Detection and Response) jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les cybermenaces avancées. La solution MDR avancée d’Atos, dotée de la plateforme de nouvelle génération basée sur l’IA « Alsaac », permet de fournir des informations sur les menaces, de détecter et d’endiguer les menaces, de surveiller la sécurité, d’analyser les incidents et d’apporter une réponse complète aux incidents pour relever les nouveaux défis du monde actuel. Dans un souci d’innovation continue, Atos a récemment lancé une nouvelle version dédiée à la souveraineté des données dans le cadre de son service MDR afin de garantir que les données des clients restent dans la même zone géographique. Quant à la version cloud-native classique de son service MDR, elle est désormais 100 % neutre en carbone.