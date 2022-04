Fortinet, leader en volume du marché des appliances de sécurité selon l’analyste IDC

avril 2022 par Marc Jacob

Fortinet® annonce les résultats du nouveau rapport Worldwide Quarterly Security Appliance Tracker de l’analyste IDC. L’état des lieux sur le 4e trimestre 2021 et les données historiques soulignent le leadership mondial de Fortinet, qui continue à commercialiser le plus grand nombre d’appliances de sécurité que tout autre constructeur. Fortinet, qui est aux avant-postes pour la 9e année consécutive, affiche une croissance commerciale plus dynamique que celle ses concurrents.