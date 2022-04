Alibaba Cloud nommé acteur majeur des CDN commerciaux par IDC

avril 2022 par Marc Jacob

Selon le rapport, « Alibaba Cloud CDN a une forte présence en Chine avec d’importants déploiements de points de présence et des capacités étendues de diffusion de médias et de contenus Web. » Actuellement, le CDN d’Alibaba Cloud prend en charge 80 % des sites Web populaires du pays et 1,5 millions de noms de domaine accélérés quotidiennement. Sa collaboration avec de multiples fournisseurs de services Internet mondiaux garantit aux utilisateurs l’accès à un ensemble cohérent de services, quel que soit leur emplacement. Les CDN étant l’infrastructure qui facilite la diffusion de contenus aux utilisateurs finaux, certaines caractéristiques sont nécessaires pour garantir une expérience fiable. Les atouts d’Alibaba Cloud en matière de protocoles à faible latence et de gestion du cycle de vie vidéo de bout en bout, ainsi que les applications périphériques prenant en charge l’IoT urbain, les applications Internet industrielles, le cloud gaming et les plateformes d’informatique visuelle ont été reconnus à cet égard. De plus, l’informatique de périphérie a été appliquée à la mise à niveau des plans de contrôle et des systèmes de flux de données d’Alibaba Cloud vers des conteneurs cloud, permettant aux opérateurs une distribution dynamique à la demande et une plus grande élasticité pour améliorer la stabilité de leur expérience CDN.

IDC prévoit que le marché commercial des CDN atteindra 18,8 milliards USD d’ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé de 17,1 % sur cinq ans, et qu’il s’articulera autour de cinq domaines de services : vidéo over-the-top, courrier électronique et données, jeux en ligne, partage de fichiers et sécurité. Avec plus de 2 800 nœuds répartis sur six continents et 150 Tbps de bande passante, associés à des fonctionnalités cloud-native, notamment l’extension horizontale des services, une console personnalisable, de multiples API et une mise à l’échelle simple de l’architecture, Alibaba Cloud est bien placé pour saisir les opportunités liées à cette croissance en offrant une expérience CDN de qualité à ses clients dans le monde entier.

Les capacités CDN d’Alibaba Cloud sont capables, année après année, alors que la demande est croissante, de soutenir le développement du 11.11 Global Shopping Festival d’Alibaba Group. Au cours de chaque phase de l’événement, qu’il s’agisse de prévoir avec précision les volumes de trafic ou de prendre en charge des activités à forte intensité de réseau telles que le livestreaming, le CDN d’Alibaba Cloud a offert une expérience stable aux commerçants et aux consommateurs.