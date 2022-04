Cellebrite nommée leader dans la première évaluation des fournisseurs d’enquêtes scientifiques numériques d’IDC MarketScape

avril 2022 par Marc Jacob

Cellebrite DI Ltd. a été nommé leader dans la première évaluation mondiale 2022 des fournisseurs d’enquêtes scientifiques numériques dans la sécurité publique réalisée par IDC MarketScape en avril 2022. IDC MarketScape a évalué six fournisseurs à travers 11 capacités de base, y compris la satisfaction des clients, la découverte de données, l’analyse de données, l’utilisabilité, la génération de rapports et la tarification, et 9 différents domaines stratégiques tels que la croissance, l’innovation, les ventes, la distribution et le déploiement. C’est la première fois que ce marché en pleine croissance est analysé dans le cadre d’un rapport IDC MarketScape, qui offre un aperçu inégalé du paysage actuel des fournisseurs.

Selon le rapport, « l’investissement de Cellebrite dans la R&D est une composante importante de son chiffre d’affaires total ; les références des clients ont confirmé la valeur que cela apporte à sa suite de produits ». Il cite également un client de Cellebrite qui a déclaré : « La recherche et le développement les maintiennent à l’avant-garde du développement technologique et offrent donc des solutions de pointe. »

Le rapport IDC MarketScape explique que « l’interface utilisateur [de Cellebrite] semble être la meilleure technologie de sa catégorie, fraîche et de nouvelle génération ; elle est intuitive et facile à utiliser, mais également complète et rapide. » Il affirme également que les clients de Cellebrite « ont noté que la portée des appareils pris en charge est inégalée par ses concurrents ». Le rapport reconnaît également que « Cellebrite se concentre sur les modèles de prestation dans le cloud afin de fournir flexibilité et agilité dans le traitement des données et l’IA pour l’automatisation des flux de travail, en particulier dans le traitement des images » et que « Cellebrite possède une PI considérable dans l’analyse visuelle ».

Yossi Carmil, PDG de Cellebrite, a déclaré : « Les organismes chargés de l’application du droit du monde entier comptent fortement sur les fournisseurs dans ce domaine pour collecter, gérer et analyser le volume croissant de preuves numériques essentielles à la conduite d’enquêtes plus efficaces et efficientes afin de garantir la sécurité publique. Nous sommes fiers qu’IDC MarketScape ait nommé Cellebrite leader de l’investigation scientifique numérique dans la sécurité publique, ce qui constitue un élément clé de notre offre globale d’intelligence numérique de bout en bout. »

Le Dr Alison Brooks, vice-président de la recherche pour le cabinet d’IDC dédié à la sécurité publique aux États-Unis et dans le monde, a commenté : « Au cours des dernières années, le marché de l’investigation scientifique numérique s’est considérablement développé et le paysage des fournisseurs est devenu plus complexe. Cellebrite comprend la manière nuancée dont l’activité criminelle a évolué avec des plateformes plus furtives et cryptées. Sa position dans la catégorie des leaders reflète sa R&D de pointe et son innovation en matière de flux de travail d’investigation de bout en bout, car elle cherche à fournir à ses clients de solutions pour relever leurs défis et relever la complexité croissante des enquêtes numériques. »