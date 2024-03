Zoom lance Zoom Workplace

mars 2024 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce le lancement de Zoom Workplace, sa plateforme alimentée par l’intelligence artificielle. Elle réunit les outils de communication, de collaboration et de productivité et intègre l’IA générative de Zoom à l’ensemble de sa plateforme sans coût supplémentaire.

Zoom Workplace optimise l’expérience utilisateur avec une nouvelle interface, une barre d’outils simplifiée et des options de personnalisation. Les utilisateurs pourront choisir parmi quatre thèmes de couleurs dans l’application Zoom et personnaliser les arrière-plans virtuels alimentés par l’IA lors des réunions. Zoom Workplace restera une plateforme ouverte et flexible, qui offre une interopérabilité en s’intégrant avec Microsoft, Google et un total de 2 500 intégrations, pour que les utilisateurs puissent travailler à leur façon.

Zoom Workplace réunira les solutions de communication Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Phone, Zoom Mail et Calendar et Zoom Scheduler dans la même application. Les outils de productivité Zoom Docs, Zoom Whiteboard, Zoom Clips et Zoom Notes s’y retrouveront également. Zoom Workplace intégrera aussi les solutions d’espaces de travail Zoom Rooms, Workspace Reservation, Digital Signage et Visitor Management, ainsi que la plateforme Workvivo pour les communications internes, qui favorise l’engagement des employés et la culture d’entreprise.

L’onglet “Réunions” pour Zoom Meetings affichera également le calendrier, les ordres du jour, les enregistrements et les ressources partagées telles que les documents et les résumés de réunion, et un accès au chat continu. Il devient ainsi l’outil central pour collaborer avant, pendant et après les réunions. Zoom Meetings intégrera une barre d’outils personnalisable pour épingler les fonctionnalités les plus utilisées et un multi-partage pour que plusieurs participants partagent simultanément leurs écrans, documents, tableaux blancs et notes.

Lors des réunions, les documents provenant d’applications tierces pourront être co-édités directement depuis les réunions. Le nouvel affichage multi-interlocuteurs mettra automatiquement en avant les intervenants actifs pour aider les participants à suivre la conversation plus facilement. L’éclairage portrait qui permet d’améliorer la visibilité des utilisateurs en cas de faible éclairage sera désormais alimenté par l’IA.

Pour mieux organiser les conversations dans Zoom Team Chat, des espaces partagés regrouperont différents canaux et les éléments d’un canal seront réunis dans une vue unique incluant les liens, les tableaux blancs et les ressources. Un moteur de flux de travail no-code sera facilement configurable pour automatiser les tâches.

Un nouvel onglet “Espaces de travail” permettra d’accéder à la solution Workspace Reservation pour réserver des espaces de travail avant ou lors de l’arrivée au bureau. Wayfinding, qui suggère des places de bureau grâce à l’IA, et Visitor Management, qui permet d’inviter des visiteurs, y seront également intégrées.

Zoom Rooms inclura l’option d’activer de nouveaux Smart Name Tags, qui appliqueront automatiquement des badges virtuels aux participants présents dans la salle. Lorsqu’un seul écran n’est pas suffisant, les utilisateurs pourront étendre Zoom Rooms avec un appareil compagnon pour afficher un écran supplémentaire. Pour les clients Workvivo, une nouvelle intégration avec Zoom Rooms permettra de diffuser instantanément des informations importantes aux employés utilisant Workvivo TV.

Les agents du Zoom Contact Center bénéficieront d’une intégration avec Zoom Workplace, pour des escalades d’appels fluides et une réduction du temps d’engagement. Ils pourront transférer directement les appels du centre de contact avec des résumés d’interactions générés par l’IA vers les experts du back office, en utilisant Zoom Phone Power Pack.