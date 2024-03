WithSecure offre à ses partenaires un accès en avant-première à sa nouvelle offre d’Exposure Management

mars 2024 par Marc Jacob

Une étude récente menée auprès d’entreprises européennes a révélé que plus d’une entreprise sur cinq, soit 22 %, a déjà subi un incident de sécurité ayant entraîné une interruption de service ou une perte de données.* De plus, la part d’incidents attribués aux attaques de la chaîne d’approvisionnement a explosé, passant de 1 % à 17 % entre 2020 et 2021.

WithSecure™ Elements Exposure Management a été spécialement conçue pour les entreprises de taille moyenne et les fournisseurs de services de sécurité managés dont ses entreprises sont clientes. Elle offre aux équipes opérationnelles de sécurité une visibilité à 360° sur l’ensemble de leur patrimoine numérique, leur permettant de découvrir en permanence les expositions numériques et les chemins d’attaque simulés avant que les cybercriminels ne le fassent. Sachant que toutes les expositions ne sont pas égales, la solution utilise des modèles d’IA pour prioriser et recommander les meilleures actions de remédiation. Si nécessaire, les équipes de sécurité peuvent également confier les actions de remédiation complexes aux équipes d’experts de WithSecure™.

Les partenaires de WithSecure sont invités à rejoindre le programme partenaires “early adopter” de la solution Exposure Management. Participer à ce programme offre aux partenaires l’opportunité de répondre à la demande croissante de gestion des expositions, de rester en avance sur la concurrence et de se différencier sur un marché de la cybersécurité de plus en plus concurrentiel. En s’alignant sur les dernières tendances et meilleures pratiques en matière de gestion des expositions aux menaces, les partenaires peuvent améliorer leur proposition de valeur et ainsi renforcer leur position de partenaire de confiance pour les clients.

La solution Exposure Management sera lancée pour les partenaires et les clients lors de SPHERE, l’événement annuel de co-sécurité de WithSecure, les 28 et 29 mai 2024 à Helsinki, et dans la seconde moitié de l’année pour les entreprises de taille moyenne.

