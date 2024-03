Proton Pass lance Passkeys

mars 2024 par Marc Jacob

Chez Proton, nous pensons que la confidentialité et la sécurité doivent être accessibles à tous les utilisateurs, quelle que soit leur capacité de financement, l’appareil ou le système d’exploitation qu’ils utilisent. Dans la précipitation pour adopter les dernières nouveautés en matière de sécurité en ligne, l’introduction des Passkeys par l’ensemble du secteur a entraîné une expérience utilisateur souvent confuse, avec des disponibilités et des tarifications variables en fonction des applications et des devices. Proton Pass réinvente la fonctionnalité pour la rendre aussi accessible que possible, en la rendant disponible sur toutes les applications et plateformes Proton Pass.

L’intégration des Passkeys dans Proton Pass comprend :

La prise en charge sur toutes les plateformes : Proton Pass offre de manière unique une prise en charge des Passkeys sur toutes les plateformes dès son lancement et est disponible pour tous les utilisateurs, gratuits et payants. C’est une première sur le marché des gestionnaires de mots de passe, établissant une nouvelle norme en matière d’accessibilité et de sécurité.

Une sécurité open source : conformément à la nature ouverte et transparente du protocole Passkey, la mise en œuvre des Passkeys Proton et les applications Proton Pass sont entièrement open source.

Le partage des Passkeys et interopérabilité : dans Proton Pass, les Passkeys et les mots de passe reçoivent le même niveau d’attention, garantissant que l’un comme l’autre peuvent être partagés directement et exportés vers un autre service. Cette flexibilité fait partie de notre engagement à maintenir la commodité et l’interopérabilité, pour garantir que les Passkeys soient aussi simples et intuitifs à utiliser que les mots de passe traditionnels.

Une conception UX/UI innovante : Proton Pass affiche les Passkeys de manière simple, cachant le chiffrement complexe derrière une interface simple. Cela rend l’utilisation des Passkeys aussi intuitive que l’utilisation des mots de passe, pour garantir une connexion facile et sécurisée.

Une implémentation robuste basée sur Rust : Proton Pass exploite Rust pour son développement sur toutes les plateformes. Ce choix garantit un comportement cohérent ainsi qu’une sécurité et des performances de premier ordre sur tous les appareils.

Alors que les mots de passe traditionnels continuent de jouer un rôle essentiel dans la vie en ligne des utilisateurs, l’avènement des Passkeys offre un niveau de sécurité et une simplicité de connexion sans précédent. En ajoutant les Passkeys aux côtés des mots de passe, Proton Pass garantit que les utilisateurs bénéficient des options les plus sécurisées disponibles sur le marché.

Pour les entreprises, l’adoption des Passkeys via Proton Pass introduit une protection renforcée contre le phishing et les violations de données. Cette mise en œuvre permet aux employés de profiter de la commodité des Passkeys de manière transparente. Proton Pass for Business offre une sécurité avancée aux équipes et, désormais, avec la possibilité supplémentaire de partager et de collaborer à l’aide des Passkeys, cette technologie coexiste avec les méthodes d’authentification existantes, notamment les mots de passe traditionnels et les codes 2FA.

La prise en charge des Passkeys n’est pas encore universelle sur tous les sites web et pourrait ne pas le devenir avant un certain temps. Cependant, Proton Pass garantit de manière proactive que les utilisateurs maintiennent toujours un niveau élevé de sécurité pour l’authentification par mot de passe grâce à l’authentification à deux facteurs (2FA) intégrée et aux alias Hide-my-email. Cette approche garantit que les utilisateurs de Proton Pass bénéficient de solutions de sécurité complètes et efficaces quelle que soit la méthode d’authentification qu’ils préfèrent.

Les Passkeys dans Proton Pass seront disponibles le 21 mars et automatiquement mis à jour pour les utilisateurs actuels. Les nouveaux utilisateurs pourront accéder à cette nouvelle fonctionnalité en téléchargeant Proton Pass ici. Pour plus d’informations, visitez notre article de blog ou rendez-vous sur le site de Proton Pass. Pour en savoir plus sur les Passkeys et leurs avantages, consultez notre article de blog. Des visuels peuvent également être téléchargés en suivant ce lien.