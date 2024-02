Verizon Business et Audi AG annoncent un partenariat afin de développer un réseau privé sans fil et des environnements d’essais technologiques sur les pistes d’essais Audi AG à Neustadt

février 2024 par Marc Jacob

Verizon Business et Audi AG annoncent un partenariat afin de développer un réseau privé sans fil et des environnements d’essais technologiques sur les pistes d’essais Audi AG à Neustadt (Allemagne). Le réseau sans-fil dynamique et multi-cœurs est conçu pour répliquer les conditions de réseau des marchés clés mondiaux, avec des répliques adaptées du réseau public américain de Verizon, des réseaux locaux européens, et du réseau d’itinérance du MVNO partenaire d’Audi en Asie pacifique. Audi ainsi que d’autres marques du Groupe Volkswagen ont accès à la piste et au réseau.

Tandis que l’industrie automobile continue sa trajectoire vers des Software Defined Vehicles, des véhicules conçus autour de logiciels, la flexibilité géographique de la piste d’essais de Neustadt donne à Audi un avantage compétitif dans le marché mondial en rationalisant son cycle R&D multi-territoires, en permettant de meilleures répliques des différentes expériences conducteurs/passagers du monde entier, et en fournissant un accès aux dernières technologies réseau et d’applications. Les applications testables sont notamment liées à la voix, la vidéo, la sécurité, la mobilité autonome, la communication véhicule-cloud, les interactions fabricant d’équipement d’origine (OEM)- clients et les fonctionnalités et caractéristiques de la connectivité C-V2X.

Afin d’atteindre cette fusion de flexibilité géographique et de capacités technologiques, Verizon Business tire profit d’un écosystème robuste de partenaires. Le réseau utilise une plateforme Nokia compatible 5G et LTE « Modular Private Wireless », une infrastructure C-V2X et MEC privée utilisant les AWS Outposts d’Amazon Web Services, ainsi qu’une technologie Smart Mobile Labs de vidéo et de transmission de données en temps réel (streaming full HD, appuyer-pour-parler, appuyer-pour-filmer, enregistrement en temps réel, ...).

« Nos besoins relatifs à cette piste d’essais étaient complexes et multi-dimensionnels, recouvrant plusieurs technologies, des conditions géographiques de réseau, et des tendances de l’industrie. Verizon Business a su fournir une solution complète qui permet de grandes économies de coût et de temps sur le cycle d’essais et nous donne un avantage compétitif sur le marché mondial », a déclaré Petr Kozak, directeur développement Infotainment, Connectivité, Gestion des données et Intelligence artificielle.

« Il s’agit de bien plus que d’équiper un site avec un réseau privé. Il s’agit là de rassembler des conditions réseau du monde entier en un seul site d’essais, permettant à Audi de surpasser les attentes pourtant déjà élevées du marché de la mobilité et de se projeter sur l’avenir », a annoncé TJ Fox, Senior VP IIoT et Automobiles de Verizon Business. « Les véhicules deviennent progressivement davantage qu’un moyen de transport, étant maintenant un moyen de communication, de divertissement, d’éducation ainsi qu’un espace de travail depuis que certains smartphones peuvent être tout aussi puissants qu’un ordinateur. Cela signifie que le véhicule du futur sera rempli de technologies qui nécessitent de fonctionner sous différentes conditions de réseau. Audi ainsi que Verizon Business apportent des solutions à ces besoins avec un dispositif de pointe. »

Verizon Business assume l’entière responsabilité pour le service et l’entretien d’un réseau privé LTE/5G de haute performance sécurisé et stable, qui peut être adapté aux changements des standards 3GPP au fil du temps.