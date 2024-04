Telefónica Tech s’appuie sur la technologie de gestion de l’exposition de Tenable

avril 2024 par Marc Jacob

Telefónica Tech annonce anticiper les menaces grâce à une gestion complète de l’exposition aux risques. L’entreprise s’appuie sur la technologie de Tenable qui permet de convertir les vulnérabilités et les menaces des organisations en informations et en renseignements contextuels afin d’anticiper les attaques et de réduire les risques cyber.