La Première Brique choisit Universign

avril 2024 par Marc Jacob

Un secteur en plein essor soumis à des exigences règlementaires strictes

Le crowdfunding immobilier est un modèle innovant de financement de l’immobilier permettant au plus grand nombre, particuliers comme professionnels, de prêter son épargne à des professionnels de l’immobilier, par l’intermédiaire d’une plateforme 100 % en ligne. La plateforme de crowdfunding met en relation les porteurs de projets et les investisseurs.

Depuis sa régularisation il y a dix ans, le crowdfunding immobilier connait un véritable essor, séduisant de plus en plus d’investisseurs. Fort de ce constat, La Première Brique a été créée à Lyon en 2019 et a pour vocation de permettre à toute personne majeure d’investir de façon innovante dans des projets de crowdfunding immobiliers français à hauts rendements et sans aucun frais. Les porteurs de projets versent une commission de succès à la plateforme lors de la clôture de la collecte des fonds. La Première Brique peut ainsi proposer une expérience d’investissement sans aucuns frais pour les investisseurs.

Face à la croissance exponentielle du crowdfunding, la Commission européenne a cherché à harmoniser la réglementation et à la rendre plus transparente et plus sûre pour les investisseurs.

Au terme d’un long processus d’approbation, jalonné de nombreuses modifications structurelles et procédurales, ainsi que de nombreux contrôles, La Première Brique a obtenu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en septembre 2023.

Avec près de 3000 personnes connectées et 500 000 euros collectés en moyenne à chaque lancement de collecte de fonds, l’activité de La Première Brique représente un défi permanent tant d’un point de vue technique qu’en matière de sécurité et de conformité. La plateforme génère près de 16 000 signatures par mois, tous types de contrats confondus. Elle a donc besoin de générer ces nombreux documents contractuels, instantanément, en toute sécurité et simplicité. L’objectif est de proposer une expérience utilisateur exceptionnelle pour tous et une solution suffisamment claire et facile à comprendre quel que soit le profil. En effet, les investisseurs peuvent avoir des niveaux de connaissance technologique et immobilière très différents.

Une solution flexible et sécurisée, conforme au règlement eIDAS

En tant que plateforme de crowdfunding régulée par la Commission européenne, La Première Brique est tenue de respecter des normes de sécurité et de fiabilité irréprochables. Le choix s’est porté sur la solution Universign car c’était le PSCo français le plus à même de répondre positivement à ces défis et ainsi apporter confiance et satisfaction à ses plus de 45 000 utilisateurs. La Première Brique a choisi la solution de signature électronique Universign de Signaturit Group car elle répond ses trois principaux critères de qualité de service, la réactivité, la flexibilité et la sécurité.

En effet, les équipes d’Universign ont accompagné la plateforme tout au long du projet d’implémentation, répondant rapidement aux demandes et questions avec une qualité d’écoute et une approche personnalisée. Un véritable dialogue s’est instauré pour mettre en place une solution parfaitement adaptée au besoin de La Première Brique. Enfin tous les contrats signés par l’intermédiaire de la plateforme sont désormais certifiés conformément au règlement eIDAS.

"Après quelques mois d’utilisation d’Universign, nous sommes très satisfaits de notre expérience. Nous utilisons désormais Universign pour tous les contrats de notre entreprise, y compris les contrats de prêt de nos investisseurs et avec nos partenaires. Nous recommandons sans hésiter cette solution à tous ceux qui recherchent une solution électronique sûre et simple à long terme !" – Hugo Berthe, Président de La Première Brique

"Nous sommes sincèrement ravis d’accompagner une entreprise aussi innovante que La Première Brique pour garantir la conformité, l’accessibilité et la sécurité des signatures de leurs contrats. Leur ADN et leur vision se sont avérés très proches des nôtres, avec un objectif commun, celui de simplifier la vie des utilisateurs de signature électronique, en toute sérénité." – Pierre Feligioni, CEO de Signaturit Group

La Première Brique est une plateforme de financement participatif spécialisée en immobilier agréée et régulée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP) sous le numéro FP-2023-15.

Ils structurent des levées de fonds pour les professionnels de l’immobilier et rendent l’expérience de l’investissement accessible à tous. Ce qui fait la singularité de cette société, c’est la proposition d’un ticket d’entrée à 1€ (le plus bas du marché) et un taux de perte de 0% sur plus de 480 projets financés à date.