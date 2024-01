Sysdig est nommé leader et Outperformer pour le Cloud Workload Security par GigaOm

janvier 2024 par Marc Jacob

Sysdig annonce qu’il est reconnu “leader” et “outperformer” par GigaOm dans le rapport Cloud Workload Security Radar 2024. Le rapport souligne l’évolution du marché de la sécurité dans le cloud, qui est désormais “motivé par le besoin de plateformes robustes et riches en fonctionnalités, capables de répondre à des besoins de sécurité divers et complexes.”