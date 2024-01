SentinelOne, "Leader" du Gartner® Magic Quadrant™ 2023 des plateformes de protection des endpoints pour la 3ème année consécutive

janvier 2024 par Marc Jacob

« Face à des menaces de plus en plus complexes et à une surface d’attaque en expansion, les entreprises ont besoin d’une plateforme de sécurité innovante et alimentée par l’IA, capable de protéger l’ensemble de leurs actifs à la vitesse de la machine », a déclaré Jane Wong, Senior Vice President, Product Management de SentinelOne. « SentinelOne continue d’investir dans une technologie de protection et de détection de pointe qui offre la vitesse et la protection autonome nécessaires pour assurer la sécurité des entreprises. Nous sommes heureux que ces efforts soient reconnus et que le Gartner nous classe à nouveau leader de son Magic Quadrant™ . »

Depuis que SentinelOne a révolutionné le marché de l’EDR avec sa plateforme de sécurité pionnière alimentée par l’IA, la société a continué d’innover dans la sécurisation des endpoints contre les menaces, et à développer rapidement, à la fois ses solutions et sa part de marché. La plateforme Singularity, qui protège l’ensemble de l’entreprise - des endpoints au cloud, en passant par les données et l’identité - s’est enrichie de données sur les menaces, d’une IA générative et de services managés de premier plan.

Avec Singularity Endpoint, les équipes de sécurité bénéficient :

– de fonctionnalités de protection des endpoints reconnus pour gérer facilement des configurations complexes, effectuer une surveillance en temps réel et stopper les attaques dans toute l’entreprise, et ce depuis une plateforme unifiée.

– de détections étendues alimentées par l’IA et de contrôles autonomes facilement intégrés à Purple-AI pour aider chaque analyste à accélérer les chasses aux menaces et les réponses.

– d’une gestion proactive de la politique de sécurité et d’une visibilité complète sur l’ensemble de l’entreprise, chaque plateforme, périphérique et système d’exploitation (Windows, macOs, Linux, iOS , ...).

De nombreuses entreprises au niveau international, tous secteurs confondus, font confiance à SentinelOne pour sécuriser leurs environnements. La société fait partie des fournisseurs les mieux notés dans le rapport 2023 Gartner® Peer Insights™ « Voice of the customers » dans la catégorie Plateformes de protection des endpoint et est reconnue en tant que ‘Customer’s Choice.

Plus de 1 460 utilisateurs professionnels ont fourni leur avis sur le site Gartner Peer Insights concernant la plateforme Singularity de SentinelOne.