Starburst alimente le nouveau Dell Data Lakehouse pour accélérer l’analyse des données sans les déplacer

mars 2024 par Marc Jacob

Le moteur analytique du Dell Data Lakehouse, fourni par Starburst, est

construit sur le projet open source Trino, ce qui lui permet

d’exécuter des requêtes analytiques rapides, fédérées et

sécurisées sur des data lakes, des data warehouses et des sources de

données distribuées. Avec Starburst, le moteur Dell Data Analytics

Engine accélère le temps d’obtention d’informations de 90 %, permet

une réduction de 53 % des coûts (TCO) et offre une architecture à

l’épreuve du temps.

Le nouveau Dell Data Lakehouse est une plateforme de données

entièrement intégrée, construite sur du matériel Dell optimisé pour

l’IA avec une suite logicielle complète. Accompagné de la technologie

de Starburst, il rationalise les traitements de données en couvrant la

fédération, la connexion et l’intégration à l’intérieur et à

l’extérieur du data lake. Les organisations accèdent donc plus

rapidement à toutes leurs données sans avoir à les déplacer et

peuvent ainsi améliorer leurs démarches analytiques ou

l’implémentation d’une IA.