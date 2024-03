Canonical crée l’Open Documentation Academy

mars 2024 par Marc Jacob

L’Open Documentation Academy associe l’équipe de documentation de Canonical à des débutants en documentation, des experts et des personnes se situant entre les deux, afin d’aider à améliorer la pratique de la documentation et à devenir de meilleurs rédacteurs.

Pour les débutants, ils bénéficieront d’aide, de conseils, de mentorat et une centaine de tâches différentes à entreprendre. Les experts pourront, grâce à ce lieu de partage des connaissances, s’impliquer dans de nouveaux développements et échanger sur leurs propres projets.

L’un des principaux objectifs de cette initiative est de contribuer à réduire les obstacles à une contribution réussie aux logiciels open source, en faisant de la documentation la porte d’entrée.

L’Open Documentation Academy comprendra un programme structuré de soutien et de développement pour les participants, leur permettant de faire leurs premiers pas et d’acquérir la confiance nécessaire pour mener leurs propres initiatives en matière de documentation.

Pour démarrer, l’Open Documentation Academy propose une liste de tâches documentaires. Il suffit d’en choisir une et de commencer. Les tâches comprennent le test et la correction des tutoriels, la mise à jour des documents obsolètes, la restructuration des documents volumineux et tout ce que vous voudrez suggérer. Notre liste s’allonge, et l’Academy veillera à ce qu’il y ait toujours un large éventail de tâches disponibles, dans le plus grand nombre possible de projets et de technologies. Les contributeurs seront guidés dans leurs premières contributions, et conseillés sur les approches à adopter.

Canonical possède une équipe expérimentée d’auteurs techniques dédiés à ses projets majeurs. Ces projets englobent un large éventail allant de la sécurité aux commandes en ligne, en passant par à l’orchestration du cloud et au provisionnement des appareils. L’équipe de Canonical travaille dans un cadre commun appelé Diataxis.