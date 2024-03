Sesame it lance Jizô Alert Advisor

mars 2024 par Marc Jacob

Jizô Alert Advisor est une solution d’IA générative conçue pour transformer la façon dont les entreprises gèrent les alertes et les incidents critiques. Fondée sur des algorithmes avancés et une intelligence artificielle de type Chat GPT, Jizô Alert Advisor est intégrée à la plateforme Jizô de Sesame it et permet aux opérateurs d’anticiper, de hiérarchiser et de gérer les alertes de manière proactive.